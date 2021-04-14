戴森計劃在英國和新加坡增聘450人 22:232021/04/14 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 家電製造商戴森（Dyson）計劃在英國和新加坡增聘450名工程師與科學家，兩地將分別增加200名與250名新血。這項人事聘雇是戴森27.5億英鎊（約37億美元）全球技術投資計畫的一部分，該公司有意跨足進階機器人與人工智慧領域。 配合特斯拉 和碩美國廠落腳德州 戴資穎拚備戰 鄭兆村生子運正旺 (工商 ) #進階 #全球 #戴森 #計劃 #英國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 索尼行動端三款新機 預計初夏上市 21:212021/04/14 財經 中華郵政開辦紐西蘭及加拿大國際e小包 20:202021/04/14 財經 聚焦印太爭奪 又一國將派艦巡弋西太平洋 00:142021/04/14 國際 台鐵聘44人搞安全 喊「零重大事故」2年後害49命 07:192021/04/14 政治 歐洲疫情延燒 死亡病例破百萬 04:102021/04/14 國際大事 警局男男戀 派出所長愛上已婚警員 男警妻怒告「和誘罪」 19:322021/04/14 社會 建立基礎免疫屏障 當務之急 04:102021/04/14 話題觀察 AMPA車電展 近400家大廠組電動車供應鏈 16:112021/04/14 財經 柬埔寨疫情持續上升 即起自中低風險國家移除 14:102021/04/14 生活 賓士豪華電動車EQS 將成特斯拉勁敵 04:102021/04/14 全球財經 新加坡Q1經濟意外擴張 疫情爆發來首見成長 13:112021/04/14 財經 財經熱門新聞 挖斷南科C區電纜造成台積電停電 啟碁發四點聲明 - 財經 - 工商 台股有泡沫快跑？ 謝金河看7家陸企數據 驚呼崩跌劇本 - 財經 美制裁陸掃到台灣IC設計 謝金河曝最慘是這家 - 財經 黑手救股價 台積電明爆好料 散戶小心1件事 - 財經 全球晶片缺爆誰害的？華為爆兇手是這國 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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