家電製造商戴森（Dyson）計劃在英國和新加坡增聘450名工程師與科學家，兩地將分別增加200名與250名新血。這項人事聘雇是戴森27.5億英鎊（約37億美元）全球技術投資計畫的一部分，該公司有意跨足進階機器人與人工智慧領域。

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