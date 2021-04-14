歐元區2月工業生產意外下滑。根據歐盟統計局14日公布，2月工業生產較前月大減1％，較一年前同期陡降1.6％，降幅高於經濟學家預估的月減0.5％和年減0.9％。最新報告顯示，2月資本財生產月減1.9％，能源生產下滑1.2％。

美3月CPI年增2.6％ 高於市場預期
前2月受僱人數年增0.23％ 12年新低

(工商 )

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