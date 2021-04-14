歐元區2月工業生產意外下滑 月減1％ 22:212021/04/14 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐元區2月工業生產意外下滑。根據歐盟統計局14日公布，2月工業生產較前月大減1％，較一年前同期陡降1.6％，降幅高於經濟學家預估的月減0.5％和年減0.9％。最新報告顯示，2月資本財生產月減1.9％，能源生產下滑1.2％。 美3月CPI年增2.6％ 高於市場預期 前2月受僱人數年增0.23％ 12年新低 (工商 ) #工業生產 #歐元區 #生產 #下滑 #意外 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》3月獲利年增近2倍 海光Q1估再攀高 12:502021/04/14 財經 經濟部工業局長呂正華：接軌全球助攻高值投資 04:102021/04/14 產業特刊 直得科技3月及第一季營收報喜，14日法說會 09:222021/04/14 財經 皇翔台汽北站商辦 挑戰月租3千元／坪 04:102021/04/14 財經要聞 《國際經濟》 日2月核心機械訂單又黑 10個月最大跌幅 11:422021/04/14 財經 盼美國製造抬頭 英特爾：9個月內生產車用晶片 04:102021/04/14 財經要聞 《國際金融》Archegos曝險損失 ECB要歐銀說明白 10:172021/04/14 財經 《商情》鋼鐵生產將迎高點 鐵礦石價恐漸跌 14:492021/04/14 財經 美股財報靚 工業機器人按讚 20:212021/04/14 財經 八仙山森林遊樂區優化公共設施 半票優惠4／15起跑 11:022021/04/14 生活 《國際經濟》睽違13個月 韓3月就業市場傳佳音 10:342021/04/14 財經 財經熱門新聞 台股有泡沫快跑？ 謝金河看7家陸企數據 驚呼崩跌劇本 - 財經 台積電法說將登場 是買點還是該賣？ 先看清這5件事 - 財經 比友達危險！群創又爆邪惡天量 恐還沒殺完 - 財經 台股驚現「墓碑」爆天量殺尾 散戶下一步別做錯 - 財經 挖斷南科C區電纜造成台積電停電 啟碁發四點聲明 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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