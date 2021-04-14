外媒報導，策畫涉案金額高達650億美元（約新台幣1.8兆元）的美國史上最大龐氏騙局、曾任納斯達克（Nasdaq）主席的美國金融家馬多夫（Bernard Madoff），已證實在獄中去世，享壽82歲。

美國CNBC報導，聯邦監獄局（Federal Bureau of Prisons）證實，馬多夫於北卡羅萊納州布特納（Butner）的聯邦醫療中心（Federal Medical Center）去世，享壽82歲，與他的83歲生日僅距離約半個月。據未具名的消息人士表示，馬多夫的死因並無可疑之處。

馬多夫策劃了美國史上最大規模的龐氏騙局，調查人員稱此一層壓式投資詐騙計畫運轉長達40年，不過馬多夫自己堅稱僅20年。涉案金額據稱高達650億美元，在2008年金融海嘯期間，由於投資者競相撤資，馬多夫卻無法向其兌現，導致最終計畫暴露。而從計畫被發現至今，受害者得到的賠償仍遠不及其損失。

遭受損失的3.7萬名受害者來自136個不同的國家，還包括美國著名導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、諾貝爾和平獎得主埃利．維瑟爾（Elie Wiesel）等名人。由於詐騙規模過於龐大，馬多夫最後遭判處150年徒刑，名下1.7億美元（約新台幣48億元）財產也遭到沒入。

「英國廣播公司」（BBC）指出，馬多夫2020年曾以身患嚴重腎臟疾病等健康狀況為由，請求將其提前釋放。不過美國聯邦法官陳卓光（Denny Chin）駁回他的請求，強調許多受害者仍因他的所作所為而受苦，且認為馬多夫「並未真正感到後悔」，只是難以忍受自己的生命逐漸崩潰。

(中時新聞網)