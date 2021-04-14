國際貨幣基金（IMF）對全球和亞太區的經濟復甦持樂觀態度，但仍下調了5個東南亞國家的成長預期，IMF亞太區副主任奧斯垂（Jonathan Ostry）週三表示，由於疫情的升溫，以及新的封鎖措施，對東南亞的經濟復甦產生衝擊；奧斯垂還提醒，印度疫情有攀升的跡象，存有巨大的隱憂。

根據《CNBC》報導，IMF預測，2021年東南亞國家如印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南等5個最大的的經濟體，今年共同經濟成長為4.9%，低於先前預測5.2%。

奧斯垂表示，由於疫情的升溫，我們擔憂上述國家的旅遊前景，以及其新一輪的封鎖措施會對經濟產生衝擊；在新冠疫情病例激增的情況下，使得印尼、馬來西亞、菲律賓不得不再為防疫措施上緊發條，與其他國家相比，這些國家在疫苗接種的速度也較為緩慢。

根據數據顯示，印尼僅有3.76%的人接受第一劑疫苗施打，而馬來西亞和菲律賓分別為1.8%和0.96%，遠低於全球水平的5.76%。

即便東南亞受疫情影響，經濟成長預期有所下修，但IMF仍將亞太地區的經濟成長預期從7.3%上調至7.6%；此外，IMF也將大陸今年的經濟成長預期自8.1%上調至8.4%，印度自11.5%上調至12.5%。

雖然對印度的經濟成長持樂觀態度，但奧斯垂也發出警訊，印度新冠疫情病例有攀升的趨勢，在這周超越巴西成世界第二感染國家，僅次於美國，存著巨大的隱憂，但仍僅限印度部分地區，並未蔓延至全國。

(中時新聞網)