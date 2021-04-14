原po將他和老婆的對話發出，不少網友心疼他的遭遇，直說老婆這樣太咄咄逼人。(圖取自匿名公社)

「有個這樣的老婆，感覺做什麼事都逃不出她的手掌心」，一名人夫抱怨，日前他剛提款完老婆馬上傳訊息，質問他把錢花在何處，更要他拍下明細證明，讓他感嘆彷彿被監控般，「婚姻生活就是如此刺激」。

人夫今（14日）在臉書匿名社團發文，貼出他和老婆的對話，從中可以看到老婆傳訊詢問，「你中午提款1000元對吧」，讓他相當訝異，「對，妳怎麼會知道？上次提款妳也問」，接著老婆詢問把錢用在何處，更要他拍下明細證明。當原PO進一步詢問，為何老婆會得知他提款詳細記錄，老婆則強硬回覆，「這個你不需要知道，收據拿來給我看」。

原PO相當無奈，他說和老婆2人目前最大壓力就是房貸，所以老婆才將金錢控管的非常嚴格，「我沒怪她，只是很累...」，貼文發出後不少網友心疼原PO，認為老婆的確有些咄咄逼人，「這種情況太恐怖了吧？即使我身為人妻，掌管家庭財務，但覺得這種掌控法好累」、「辛苦了，有這樣的另一半壓力好大」、「夭壽，這樣生活好累」、「媽呀！這個太恐怖了吧」。

此外有網友推測，原PO老婆應該是透過網路銀行的APP得知提款時間，「你老婆肯定有綁定她的手機，我也是有綁定，所以領錢或是入帳都會收到通知」、「你老婆有申請該銀行的網路銀行業務，所以你領錢、轉錢或存錢，她的手機裡的網銀都會通知」、「網路銀行就可以解決的事情啊」。

(中時新聞網)