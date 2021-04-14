日本政府拍板福島核一廠核廢水稀釋後排入海洋，國民黨批評民進黨太軟弱，不敢反對，民進黨反批國民黨支持核四，卻又反對日本核廢水是「人格分裂」。國民黨表示，核電廠平日排放的核發電用水與發生核災事故所排放的核廢水完全不同，民進黨根本故意竹篙鬥菜刀，刻意混淆視聽，掩護日本排放福島核災的核廢水。

國民黨強調，南韓是使用核能的國家，第一時間就堅決反對福島核災所產生的核廢水放流入海，請問民進黨，把事實弄清楚有很困難嗎？

國民黨說，根據報導，日本決定排放的核污水是311核災時留下的後遺症，原能會輻射防護處處長劉文熙說，「日本是因地震、海嘯造成反應爐冷卻水外洩，加上核電廠附近又有大量的地下水，進一步把輻射物質往外帶，才會產生這樣的問題。但我國核電廠反應爐沒有破損問題，也都正常運作，目前沒有像日本這樣的問題，核能發電會用到水的部分，只有用核能加熱水來推動的渦輪發電」。

國民黨強調，專家學者的說法很清楚，核能發電用到水的部份與日本核災時留下的核污水是不一樣的。但民進黨為了掩蓋蔡政府對日本作法的軟弱回應，刻意模糊焦點，將國內核電用水與福島核災留下的核廢水混為一談。民進黨寧願進行政治操作，批評在野黨，帶輿論風向，卻不願面對核災廢水入海所造成破壞海洋生態、危害國人健康的衝擊，根本是不負責任的執政黨！

國民黨另指出，根據國際原子能機構專家組評估報告指出，如果福島核電站含氚廢水排入海洋，將對周邊國家海洋環境和公眾健康造成影響。國際環保組織綠色和平的專家也表示，當人們攝入受到污染的海洋食品，會帶來潛在的健康風險，而且「造成的DNA損傷可能導致細胞死亡或潛在的遺傳突變」。

國民黨也強調，民進黨不應該輕忽國際組織的專業報告，福島核災所產生的核廢水對海洋、公眾健康都會造成負面影響，請民進黨收起政治攻防、操作的思維，「只會噴政治口水，並不能掩蓋施政的無能」，呼籲民進黨多放心思在保護漁民生計、人民食安上，勿再轉移焦點、誤導視聽。

(中時 )