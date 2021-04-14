針頭不能共用理應是大家都知道的基本嘗試，但宜蘭某健康管理專科學校在上星期五竟發生兼任的老師在上課時，讓學生互用針頭的離譜事件，學校得知後立即比照醫院，啟動標準處理流程，自當天起對學生展開半年的追蹤，所幸到目前並沒有學生有身體不適的情形。

位於宜蘭縣的這間健康管理專科學校，因配合課程需求，外聘羅東某家醫院的何姓女醫師擔任兼任老師，在上週五上微生物與免疫學課程時，她希望每一位學生都能親自嘗試幫他人驗血的流程，但卻不知何故，讓38名學生共用12根小型採血片及針頭。

當時有學生直覺老師的作法不當而提出質疑，但這位老師並未接受，因此班上46名學生除了8名學生堅拒，其餘38名學生都有共用針頭的情形；有警覺性很高的學生，趕緊以手機通訊軟體通知班導師，班導師立即趕往教室，並通知學校處理此事。

這所學校的副校長表示，學校緊急開會調查瞭解，當天是這位老師求好心切，希望每個學生都要能練習到，但針頭取得並不困難，教室內的櫃子都有擺放足夠的針頭，難以理解這位老師為什麼當時會做這樣的決定。

副校長說，對於發生這件事學校感到相當遺憾，也立即採取補救措施，畢竟學生的健康安全最重要，因此比照醫院內被用過針頭扎到的標準流程，除當天就讓共用針頭的學生各自驗血，在第6周、第3個月及第6個月還要再驗血，一共要驗血4次追蹤半年；至於老師的部分，學校立即停止讓這位老師繼續上課，因為是兼任老師，等同於直接解聘。

宜蘭縣衛生局則表示，該案是針頭重複使用，雖然有用酒精消毒，且是在實習場所，不是醫療場所，醫療行為必須有病人且要以診斷、治療為目的，該案對象也非病人，但又牽扯到教學實習環境問題，不論如何，針頭都不應重複使用。

衛生局強調，縣府的第一考量是保護學生的安全，已要求該醫師所屬的醫院與學校，必須對學生健康作後續追蹤，以確保學生健康及心理支持，也要釐清真相，醫師所為不是沒有罰則，都是有相關規定，但是否為醫療行為、以及違反相關法令等衛生局還在與中央討論。

(中時 )