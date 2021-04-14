民航局最新公佈2020年7家國籍航空營運狀況，受到新冠肺炎疫情衝擊，營運呈現衰退窘況，總共虧損71.6億元，虧損最多的業者為長榮航空，虧了33.6億元最多，僅有3家獲利，又以立榮獲利最多，賺了將近2億元。

民航局每一季均會在官網公佈國籍民用航空運輸業營運概況，根據最新資料顯示，去年全年7家民用航空業的稅後淨利，以立榮航空「賺最大」，獲利1.97億元，第二是華航的1.4億元，第三名是德安航空2,724.5萬元。其餘四家均呈現虧損，又以長榮航空虧損33.61億元最多，接著依序是星宇航空虧了24.16億元、台灣虎航虧了13.71億元、華信也小虧3.76億元。

官員分析，去年疫情橫掃全球，國際航空客運市場大受打擊，華航受惠於擁有全球最大747-400全貨機機隊，18架飛機的載貨成效在疫情下大放異彩，因此還能反過來彌補華航的客運損失。

同理，長榮則因貨機機隊不若華航，因此貨運方面的營收「補不了」客運的虧損，因此虧損數字較鉅額。至於星宇航空三架客機總共虧損24.16億元，公司成立兩年多已累計虧損39.15億元。

邊境封鎖，去年年中開始國旅市場向上噴發，也帶動國內航線成長復甦，立榮航空因此直接受惠、營運呈現獲利；然而華信航空雖也同樣擁有國內航線，卻因為正值汰換機隊，產生較多新機ATR引進費用和人員訓練成本，因此全年營收出現虧損。

而德安航空，官員表示，該公司所經營的七美、望安、綠島、蘭嶼等，都是偏遠離島航線，主要是受惠於政府補貼，否則會是虧損航線，沒有業者敢經營，因此年度營收數字背後，各航空業者的營運狀況仍有些許不同。

(工商 )