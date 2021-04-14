俗話說，「三百六十行，行行出狀元」，有網友在論壇發問，撿土黃金「資源回收」的人，動輒即坐擁2至3間透天厝，提問網友，這傳言究竟是真還是都市傳說，對此網友看法不一。

一名網友seabox在論壇批踢踢八卦板上發文，內文指出，小時候常聽說以撿拾資源回收謀生的人，不是有兩、三間透天厝，即是開名車，詢問網友現實生活中真是如此嗎？

文章發布後，不少網友留言回應，直說，「認真回，是，撿回收是做興趣，認識有大地主天天早起批東西去路邊擺攤」、「撿回收很多都是隱藏富豪」，還有網友解釋，不是撿回收撿到買房，而是包租公婆沒事做去撿回收。

一位LBJ23網友分享，先前遇上撿回收的阿婆穿著領口已鬆弛的「荷葉邊上衣」，便出手幫忙綑綁回收物，殊不知網友瞄到阿婆手上竟戴著瑞士名表「江詩丹頓」，讓他頓時一陣無語。

LBJ23網友還分享，之前還在路邊遇到一位阿伯清水溝全身髒兮兮，一問之下阿伯竟說，因為孫子想看夜景，當作興趣便租下101的某層樓的一間辦公室，簽約時一口氣付了2000多萬的現金。

但也有網友認為，「大概只有不到5%是如此，其他超過95%是真正底端階層」、「那是以前廢紙一公斤5塊多，透天一棟4百多萬就有，現在哦，能吃飽就偷笑」。

(中時新聞網)