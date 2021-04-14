美國財報季由銀行業打頭陣，摩根大通、高盛與富國銀行14日率先公布業績。拜股市交易熱絡，以及美國經濟好轉所賜，3家大型銀行繳出亮麗的成績單，淨利暴增3至5倍。

大型銀行在2020年新冠肺炎疫情肆虐全球時，提列高額壞帳準備金，嚴重打擊獲利。如今投資人樂觀預期，美國總統拜登1.9兆美元紓困案和疫苗接種計畫，可望推動經濟復甦，帶動銀行業業績反彈。

根據FactSet估計，標普500指數成分股第一季獲利可望年增24.6％，將寫下2018年以來最大季度增幅。市場預期銀行業首季獲利將激增79.5％。

鑑於美國經濟反彈，市況好轉，摩根大通第一季減少提列52億美元壞帳準金，帶動淨利飆高至143億美元或每股4.5美元，較一年前同期的28.7億美元或每股0.78美元增加近3倍，輕鬆超越分析師預估的每股3.1美元。該季營收年增14％至331億美元，優於市場預期的305億美元。

摩根大通首季交易收入勁升37％，至101億美元，投資銀行收入激增57％，達29億美元。

摩根大通執行長迪蒙（(Jamie Dimon）在聲明稿指出，相信美國經濟可望維持多年強勁成長。

受惠於交易活動熱絡和經濟復甦，高盛第一季獲利和營收雙雙刷新紀錄。該淨利達68.4億美元或每股盈餘18.6美元，營收達177億美元，表現遠遠優於一年前同期的淨利12億美元和營收87億美元，亦超越市場預期。

高盛第一季交易收入揚升47％至76億美元，投資銀行收入激增73％，寫下紀錄佳績。

富國銀行第一季獲利達47.4億美元，較一年前同期的6.53億美元增加逾5倍，每股盈餘達1.05美元，超越分析師預估的0.71美元。營收年增2％至180.6億美元，優於市場預期的175.2億美元。

(工商 )