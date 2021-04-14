在科技業積極併購和特殊目的收購公司（SPAC）推波助瀾之下，2021年第一季全球併購交易額達1.3兆美元，較一年前同期大增逾九成，交易額已連續3季跨越1兆美元大關。

根據Refinitiv數據顯示，第一季全球宣布的併購案交易額達1.3兆美元，較一年前同期激增94％，創下1980年開始追蹤該數據以來首季最高紀錄。

第一季科技業併購活動格外火熱，交易額達2,740億美元，較2020年增加逾兩倍。

特殊目的收購公司或所謂的空白支票公司，是第一季全球併購交易額暴增的一大推手。根據Refinitiv統計，第一季共有110件併購案是透過特殊目的收購公司借殼上市，交易額達2,320億美元。

併購交易方興未艾對投資銀行不啻是好消息。Refinitiv估計，第一季全球投資銀行業務費用收入上看390億美元，創下2000年以來最高紀錄。美國三大投行摩根大通、高盛與摩根士丹利近日將公布業績，屆時投資人便能了解該項業務狀況。

全球併購熱潮延續至第二季。微軟12日宣布收購人工智慧（AI）軟體開發商Nuance，不計負債，這項交易價值160億美元，寫下微軟公司史上第二大併購案，僅次於2016年以270億美元收購領英（LinkedIn）。收購Nuance將能強化微軟在醫療保健產業的影響力。

此外，特殊目的收購公司在第二季的併購活動仍持續占有一席之地。

東南亞叫車和食品外送服務業者Grab甫於13日宣布，將與美國特殊目的收購公司Altimeter Growth Capital合併，讓Grab的估值逼近400億美元，寫下史上最大空白支票公司合併案。

Grab共同創辦人陳慧玲（Tan Hooi Ling）受訪時表示，赴美上市對公司意義重大，Grab將能接觸全球流動性最大的市場。

(工商 )