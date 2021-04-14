國際能源署（IEA）14日發表月報，指過去一年來新冠肺炎和價格戰等讓油價大跌後，油市已在復甦當中，即使疫苗接種出狀況，其仍調高今年全球能源需求預測。加上石油輸出國家組織（OPEC）13日也調高需求預期，刺激油價14日盤中每桶上漲逾2％。

IEA把今年全球平均每天原油需求增加量預測，往上調升23萬桶至每天增加570萬桶。OPEC則把其預測值調高10萬桶。

儘管IEA預測的需求增加量，仍較2019年水準低3％，但外界認為需求持續回升，IEA將可能調升今年第四季的需求預測值。

ING大宗商品策略部主管派特森（Warren Patterson）指出美元走弱、美國石油協會（API）近期公布美國原油庫存量持續下滑、美國與伊朗核子談判不順利等，已不斷支撐油價上揚。

雖然IEA的3月報告指全球供應仍然過剩，和油市沒出現需求大增的超級循環跡象而令油價走弱，但4月報告指出，去年疫情衝擊需求導致全球庫存量居高不下的情況正消退，和各國加快疫苗接種速度令全球經濟情勢持續好轉。

IEA指出，雖然油價從去年10月到今年3月期間走高，但近幾周卻出現橫向整理，主要跟部份歐洲國家因疫情變嚴重，實施新防疫措施和經濟復甦停滯不前等因素有關。

加上產油國聯盟「OPEC＋」準備在未來幾個月內，把全體每天產油量增加逾200萬桶，IEA認為供應量增加，讓全球油市從原先供應不足轉為供需平衡之下，可能給未來幾個月的油價增加下跌壓力。

但IEA預期油市下半年表現會更好，而OPEC目前有每天供應600萬桶的備用產能，讓OPEC在因應需求轉變上有彈性空間。

(工商 )