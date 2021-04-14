太魯閣號事故民進黨政府和台鐵責任歸屬問題，真有1450側翼操作嗎？宅神朱學恒14日分析，7個字可以總結5道防線核心手法，那就是「不可以檢討政府」，他指出，各位應該記憶猶新，從一開始很多側翼開始帶「救災優先」，再到推責給「包商的錯」、防線被輿論攻破再退到「台鐵有錯，林佳龍部長沒錯」，眼看林佳龍躲不過，再喊「好負責」，最後一道防線「善款運用，相信政府相信黨」。

太魯閣號408次事故造成49人身亡、逾200人受傷。（圖／資料照，民眾提供）

宅神14日在臉書發文解析綠營側翼專業帶風向手法，他以太魯閣號事件為例表示，從一開始整個貫穿的中心思想就是「不可以檢討政府」，但整個攻防一路更換防線，令人目不暇給。從第一時間，很多側翼開始帶救災優先，不可以檢討政府的反擊拳，然後最常用的就是「這一定是中共的認知作戰，竟然我們還在救災，對岸共產黨還在那邊吹毛求疵，簡直下賤到極點」。

宅神接著說，第二道防線就是「都是包商的錯，不可以檢討台鐵，誰知道會有包商丟了一台卡車下去，台鐵絕對不會有錯，如果有錯也是包商或是恐怖分子的錯（真的有智障說這是恐怖攻擊，實在太恐怖）」。

結果，第二道防線守不住了，發現這中間有台鐵人謀不臧，改革不力，系統性的問題之後，又退守第三道防線：「或許台鐵有錯，但是部長絕對沒錯，因為部長好努力、好勤奮，所以佳龍我愛你」。

宅神繼續指出，結果狀況演變實在太慘重，包含背後的蘇貞昌變成「神隱老頭」死也不出來，眼看著龍龍就要背起這個責任下台了，新的第四道防線立馬改換成為，「龍龍轉身下台負責的背影好優雅，好棒棒好負責，簡直是北台灣最負責的男人」。

宅神強調，目前最後一道防線，是因為衛福部開的帳戶收到9.6億新台幣，林佳龍看起來下台定了，現在已經撤到了總統臉書小編親自出面，呼籲大家一定要相信政府相信黨，即使政府把民眾捐助給受災戶的善款，拿來給隸屬政府的救災人員做心理輔導，也要相信政府相信黨」。

最後，宅神直言，看到網軍一線一線的轉進撤守，多麼有趣，有發現自己生活都在網軍操縱之下的恐懼了嗎？

這一天，我們又想起了被網軍支配的恐懼 Twitch傳送門： https://www.twitch.tv/otakuarmy2 YT從這裡： https://youtu.be/WxGW8ZsoC2w 如果你很認真的分析的話，現在台灣的生活中無時無刻沒有網軍斧鑿的痕跡，只要跟新聞、執政黨滿意度有關的，幾乎沒有不介入的，你想看到自然發酵的新聞事件嗎？可能要等下輩子吧！ 不然我們就以太魯閣號事件來做個例子吧，這樣各位應該記憶猶新。還記不記得從一開始整個貫穿的中心思想就是【不可以檢討政府】，但整個攻防一路更換防線，令人目不暇給。從第一時間，你是不是看到很多側翼開始帶救災優先，不可以檢討政府的反擊拳，然後最常用的就是：你砍砍你砍砍這一定是中共的認知作戰，竟然我們還在救災，共產匪黨和中國匪黨還在那邊吹毛求疵，簡直下賤到極點。 第二道防線就是都是包商的錯，不可以檢討台鐵，誰知道會有包商丟了一台卡車下去，台鐵絕對不會有錯，如果有錯也是包商或是恐怖分子的錯（你沒看過真的有智障說這是恐怖攻擊，實在太恐怖了）。 結果第二道防線守不住了，發現這中間有台鐵人謀不臧，改革不力，系統性的問題之後，又退守第三道防線：或許台鐵有錯，但是部長絕對沒錯，因為部長好可愛部長好努力部長好勤奮，所以佳龍佳龍我愛你！ 好啦，結果狀況演變實在太慘重，包含背後的蘇貞昌變成神隱老頭死也不出來，眼看著龍龍就要背起這個責任下台了，新的第四道防線立馬改換，成為龍龍轉身下台負責的背影好優雅，好棒棒好負責，簡直是北台灣最負責的男人！ 最新的狀況是因為衛福部開的帳戶收到9.6億新台幣，林佳龍看起來下台定了，所以最後一道防線已經撤到了總統小編（請注意只是粉絲團貼不知道是不是總統知情，自從總統府小編P圖拿棒球棒打網球之後，我就不相信了)親自出面，呼籲大家一定要相信政府相信黨，即使政府把民眾捐助給受災戶的善款拿來給隸屬政府的救災人員做心理輔導也要相信政府相信黨！ 你看，網軍是不是一線一線的轉進撤守，多麼有趣！你發現了自己生活都在網軍操縱之下的恐懼了嗎？你有沒有好好享受被操縱的快感呢？ 阿宅萬事通語錄貼圖上架囉 https://reurl.cc/dV7bmD​ 【加入YT會員按鈕】 https://reurl.cc/raleRb​ 【訂閱YT頻道按鈕】 https://reurl.cc/Q3k0g9​ 購買朱大衣服傳送門： https://shop.lucifer.tw/ 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2021年4月13日 星期二

(中時新聞網)