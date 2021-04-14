高雄莊敬國小羽球隊與肯塔基美語補習班14日聯合舉辦「公益雙語羽球課程」，校方利用球隊訓練期間，特別找來肯塔基美語補習班的外師，為小朋友們開授活潑有趣的雙語課程，過程中學生們玩得不亦樂乎，也達到寓教於樂效果，期盼能培養出下個羽球天后戴資穎。

莊敬國小在去年11月奪下堪稱「國小羽球最高殿堂」的全國國小盃羽球錦標賽亞軍，也破了校史10年來的最佳紀錄，選手們的球技不在話下，但球隊總教練楊博戎不只要學生有好的球技，更希望學生們可以在課業上有所突破，因此便找到肯塔基美語補習班，希望可以藉由羽球與英文課程的結合，讓選手們的雙語能力更上層樓。

楊博戎表示，以前他們當選手時，學習重心都只擺在專長訓練上，並沒有在課業上多加著墨，導致他的外語能力相對不足，但現在當教練，他希望學生可以擺脫他的困境，無論任何課程都要多元接觸，剛好因緣際會下與肯塔基補習班接觸，所以請託他們為選手們開授「英文羽球課程」。

肯塔基美語補習班執行長張文晃指出，自己剛好也是羽球運動的愛好者，當時教練非常熱心，為了培養下個戴資穎，找上美語補習班，想要為選手們增強外語能力，未來他們到國際賽場上就能有良好的溝通技巧，此次主要的課程內容是要讓學生們了解羽球賽場上的相關英語用法，未來課程內容還會循序漸進慢慢加深。

莊敬國小校長林文章表示，選手們在教練的帶領之下，球技上都有相當傑出的成績，未來也都有機會成為台灣之光，需要面對來自各國的選手或裁判，所以除了球技外，外語能力也相當重要，因此他相當感謝肯塔基美語補習班願意每3個月都義務性的為選手們教授雙語課程。

(中時 )