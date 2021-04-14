2021華南銀行台灣企業甲級足球聯賽今天進行第2輪賽事，台灣中油靠烏茲別克前鋒努瑞耶夫（Vladislav Nuriev）與周承下半場先後破門，以2比0擊退展逸天行者，拿下隊史甲級聯賽首勝。衛冕者南市台鋼本季勝場也開胡，不過與北市大同、台灣電力同為1勝1和，比較淨勝球後由大同暫居龍頭。

中油去年以13勝1和的不敗戰績稱霸乙級聯賽，周日企甲首輪有人數優勢但屢攻不下，0比1惜敗台中Futuro。前役替補上陣表現不錯的高中鋒努瑞耶夫今天被推上先發，雖然上半場中油與天行者仍以0比0僵持不下，努瑞耶夫仍在下半場突圍而出。

第73分鐘天行者後衛解圍失誤，努瑞耶夫一個箭步帶球突入禁區，在兩名防守球員面前起左腳巧射入網，攻入中油在企甲聯賽的歷史性首球。7分鐘後努瑞耶夫在禁區外造成對手犯規，中油蕭丞宏機智快開，以北市大球員為主體的天行者還沒反應過來，大門已被周承攻破，也讓中油順利拿下勝利。

「當時我想說離球門很近，叫隊友傳給我。」周承說，本季首次進球，就幫球隊拿到在甲級的首勝，感到非常開心，上半場有些機會沒有把握好，下半場終於掌握住，在主場贏下比賽。

中油教頭鐘劍武提到，季前踢了16場練習賽，有和台鋼、大同還有銘傳等隊伍交手，就是沒碰過天行者，「他們覺得對方是後段球隊，難度較高的處理球都不想面對，下半場才知道雙方其實有得拚。」

去年7月執掌中油兵符，鐘劍武其實30年前就受到中油邀請出任教練，但他當時在北市銀踢球，「當時待遇待在台北比較好就婉拒，沒想到過了30年才成為中油一份子。」

鐘劍武笑說，30年前家人希望他留在高雄老家，他卻留在台北，現在回高雄帶隊，家人又都在台北，不過能在高雄主場為球隊拿下隊史首勝，真的別具意義。

台鋼雖然延攬去年企甲金靴安以恩，但企甲今年比照亞足聯外援「3＋1」限制，今天碰上來勢洶洶的台中Futuro，顧及防守仍讓俄羅斯中場阿林先發。不過第62分鐘安以恩替補上陣立刻發威，接應馬可右路橫傳於左側禁區推射破門，打破平手僵局，也幫助台鋼以1比0拿下本季首勝。

北市大同上半場先靠張豪偉先馳得點，下半場再由徐梵少「梅開二度」，以3比0完勝璉紅台體，拿下本季首勝。台電與航源FC鏖戰90分鐘，則以0比0握手言和。企甲第2輪結束後，大同、台電、台鋼同積4分，Futuro、中油各3分緊追在後，台體兩戰盡墨暫時墊底。

(中時 )