身為管轄全國人口最多的六都市長，新北市長侯友宜在2022連任後的下一步動向，各方關注。由於侯友宜也被藍營視為2024總統大選的可能人選之一，前民進黨立委林國慶透過西洋棋占卜抽籤的方式，預測侯友宜2022會連任或是更上一層樓？他抽出黑色皇后，代表「思慮過甚」。林國慶建議侯，不要想太多，該他的就會是他的。

總統蔡英文第二任期將在3年後屆滿，2024總統大選，新北市長侯友宜被視為藍營的可能人選。侯曾說過，不一定參選連任2022新北市長。不過侯友宜也強調，任期還有2年，他要好好做事，希望大幅改變新北市所有的市政建設。

林國慶在TVBS《超錢新聞》中表示，侯友宜是嘉義之光，是嘉義六腳人，林國慶說自己很早就認識侯友宜，當立委時，侯友宜是警政署長，所以跟他很熟。林國慶透過西洋棋占卜抽籤的方式，預測侯友宜2022連任或是更上一層樓？他抽出黑色皇后，代表「思慮過甚」。

林國慶解讀表示，侯友宜抽到黑色皇后「思慮過甚」，也就是說，侯友宜所有的事情，都思考得很清楚，他有偵查的背景、刑事警員出身，因此他對每件案子都要抽絲剝繭。侯友宜此次抽到「思慮過甚」，也就是提醒他不要想太多，該做的一定要去做，不要「捏怕死、放怕飛」，船到橋頭自然直，順風走、順勢走；思慮不要那麼多，該他的就會是他的。

(中時新聞網)