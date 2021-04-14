同安國小結合自然課程推園藝治療，讓小朋友親手挖生態水池，感受被需要、被看見。（謝佳潾攝）

同安國小結合自然課程推園藝治療，讓小朋友親手挖生態水池，感受被需要、被看見。（謝佳潾攝）

學校的水池學生挖！同安國小為幫學習落後、家庭弱勢的學童建立信心，近來結合自然課程進行園藝治療，讓孩子們親手挖造生態池，從水池石頭搬運到泥土整理、水邊植物移植等，全部都由學生自己來，藉此感受到被需要、被看見。

同安國小指出，其實有些學生學習不專注或是太過動等，有部分原因是他們沒有出口可以發洩情緒或精力，而沒有家長或家人在旁陪伴也是主因之一，隨著科技發達、3C產品取得容易，大小朋友與手機、電腦相處的時間都比人多，這都會造成生活的不真實感。

同安的老師發現，學習落後、家庭弱勢的學童，更是容易被手機、電視綁架，要他們靜下心來讀書有一定的難度，不過若透過園藝治療，讓他們動手做，不僅會引起他們的好奇心、學習欲望，更會讓他們感受到被需要、被看見，「自己不是被放棄的那個人」。

為此，主任蔡錦豐發起「學校的水池學生挖」運動，讓小一、小三、小六等4至5名學生，利用課餘時間親手挖造校園生態池。蔡錦豐說，從水池石頭的搬運到磚塊的排列，再到泥土的整理、水邊植物的選擇到移植等，都是坐在課堂上學不到的，不過這就是生活。

他強調，現今的學生，不論是一般生或是有學習障礙的，他們一律缺乏「環境的刺激」與「生活工作的體驗」，看似無稽之談但卻是事實，而且還有可能是大人們所造成的缺憾，因此園藝治療的最終對象不僅是孩子也有大人，唯有陪伴才是治病良藥。

校長蔡信東說，讓孩子動手做、完成一件他可以期待達成目標的事，遠比逼他們靜坐在書桌前看書，要有學習成效，最重要的是，他們能從中找到自信，找到被肯定的價值。

(中時 )