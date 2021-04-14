人稱「阿公」的84歲醫師許志新（右），18年前他因看見台灣尾的需要，捨棄退休生活在恆春基督教醫院展開白袍生涯的下半場。（恆基提供／謝佳潾屏東傳真）

人稱「阿公」的84歲醫師許志新（左一），18年前他因看見台灣尾的需要，捨棄退休生活在恆春基督教醫院展開白袍生涯的下半場。（恆基提供／謝佳潾屏東傳真）

人稱「阿公」的84歲醫師許志新，月初逝世，大家不捨之餘也感念他的奉獻，18年前他因看見台灣尾的需要，捨棄退休生活在恆春基督教醫院展開白袍生涯的下半場，不僅為外科與急診帶來新改變，更令人感受到長者的智慧與溫暖。

恆基指出，阿公 66歲從嘉義榮民醫院副院長榮退時，因1通與前院長陳雲址醫師的電話，選擇放下退休生活，與妻子司繼珠女士進駐台灣尾，並再次披上白袍、踏上行醫路，守護偏鄉18年，而期間除提升民眾看診品質，也精進團隊的專業能力。

許志新到恆基的第一步就是改造急診，面對毫無遮蔽的病床，他運用屏風來遮蔽，藉此保護患者隱私權，而後還成立開刀房小組，透過刀房醫療人員的專業化，提升服務的品質和安全性。

恆基感念道，「不計代價地為患者著想」是阿公行醫路上不變的原則，只要能夠幫助病患的，都會極力去做，哪怕近幾年身體狀況不如以往，他仍親自看診，目的不是為了成就自己，而是要讓這塊土地的居民在健康上獲得最直接的改善，他不允許大家的健康受到一點耽擱或忽略。

與他相處最久的資深同仁回憶道，「阿公是放下身段的愛」，他不看自己在醫界的位份、或有多少豐功偉業，只是將所能給的都給出去，是時間、專業更是愛，180幾公分的他，在高大的外表下，有顆溫暖且為人著想的心。

恆基轉述，阿公曾說，「自己老了，希望能有年輕醫師來接棒，只是在還沒有接棒的醫師來到前，他還是會留下來填滿每一個缺口」。他們說，阿公總是這樣，不斷吸取新知，卻也不斷倒空自己，將所學付出在需要的地方，直到生命終了。

(中時 )