山博行線星空限定車AR刮刮卡活動。（台南市觀旅局提供／曹婷婷台南傳真）

迎接即將到來的422世界地球日，台南市觀光旅遊局推出環教場所低碳小旅行，透過搭乘台灣好行山博行線前往沿線左鎮化石園區及南瀛天文館兩處環教場所，憑學生證可免費搭乘，還可於南瀛天文館兌換限量人物造型提袋。

台南市觀光公車自2000年4月開行至今已逾10年，累積400萬人次搭乘，觀光旅遊局持續記錄旅客對台灣好行觀光公車所提供寶貴建議與回饋，並為提供更符合旅客需求之路線，滾動式檢討路線營運狀況，以提升整體營運效能。

台南市長黃偉哲表示，為打造台南為低碳旅遊城市，除設立具寓教於樂屬性的環教場域外，更致力提供觀光接駁載具，方便遊客可透過搭乘台灣好行觀光公車前往各景點旅遊。響應2021年世界地球日51周年主題「修復我們的地球」，鼓勵大家搭乘大眾交通工具出遊，不但能降低油資、停車等交通費及碳排放外，更可輕鬆運用既有路線前往台南各處知名景點。

配合今年即將到來的422世界地球日，台灣好行山博行線於4月12日至4月30日（假日）推出「學生漫遊月」，提供憑學生證即可免費搭乘的優惠，同時更串連沿線左鎮化石園區及南瀛天文館兩處環境教育設施場所推出不同活動，提供大家一趟低碳旅遊體驗！

觀光旅遊局長郭貞慧表示，去年開始觀，旅局推動產業小旅行振興計畫，鼓勵旅遊業者搭配當令的季節元素，包裝特色遊程送客至臺南各行政區，更鼓勵選擇環保旅店和低碳餐廳，並搭乘台灣好行觀光公車、雙層巴士等大眾運輸工具或騎乘自行車，體現綠色旅遊的精神，讓台南朝低碳城市目標邁進。

此外，今年也推出觀光公車6大主題示範遊程，結合台灣好行觀光公車88府城巡迴線、99安平台江線、山博行線及雙層巴士，搭配各路線特色及周邊熱門觀光景點，舉辦不同主題小旅行活動，參加這一系列主題小旅行活動的遊客，還可獲低碳旅遊神祕小禮。

3月起山博行線持續推出不同優惠方案，結合南瀛天文館加碼提供憑學生證及山博行線一日券或套票信封即可免費兌換人物造型提袋一個（限量300份，送完為止）外，左鎮化石園區也將於4月25日推出化石電影院播放地球奇蹟一日影片！山博行線星空限定車AR刮刮卡活動仍持續進行中，在搭車前往景點路上不妨體驗看看，就有機會可以刮中「限量山博行線考古包」（價值499），可憑中獎頁面至南瀛天文館展示館服務台兌換，限量100個。

(中時 )