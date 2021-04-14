斗六夜市一位白皙正妹僅穿著比基尼賣芭樂，許多網友興奮直呼，「想吃芭樂了！」(摘自斗六社交圈)

位在雲林斗六的「雲科觀光夜市」去年底盛大開幕，但好景不常，當地人甚至吐槽現在只剩下「一攤獨大」。近日有位網友貼出當地夜市僅存的芭樂攤照，竟有位白皙正妹，僅穿著比基尼在一旁，姣好身材全都露，許多網友興奮直呼，「想吃芭樂了！」

一位女網友在臉書社團《斗六社交圈》上貼出一張照片表示，「這攤芭樂好吃喔！」仔細看地點是在雲科觀光夜市裡一處甘草芭樂攤，不過有位身材高挑、皮膚白皙的正妹非常搶眼，她穿著三點式的比基尼，展露姣好身材之餘，還不忘一邊捲電棒燙做造型，讓許多民眾都看呆。

照片一出，社團網友驚呆表示，「想去買芭樂了」、「有這精神就值得去買了」、「這是賣芭樂還是去看辣妹啊」、「賣個芭樂，這麼拼」、「今晚會穿這樣嗎？做生意真辛苦了」、「這要賣多少芭樂才能回本」。

據悉，去年12月30日才開幕的雲科觀光夜市，不到3個月就人氣直直落，門可羅雀。當地人笑稱，只剩下這家甘草芭樂還在苦撐，「一攤獨大」、「那裡只剩這攤」、「還在撐喔！厲害了」。對此，有網友認為，店家祭出比基尼正妹行銷，「說不定老闆想為斗六市容帶來新氣象」，但也出現一些許多聲浪，「顧慮一下小朋友好嗎」、「沒有鮮肉男切的芭樂，失望」。

(中時新聞網)