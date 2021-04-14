全球晶圓代工龍頭台積電將在15日召開法說會，從稍早公布3月合併營收1,291億2,700萬元，創單月歷史新高，累計2021年前3月營收3,624億1,000萬元，同創單季新高紀錄，隨著日前台積電3年投入1000億美元消息，預期市場將在這次法說會聚焦上將今年的資本支出再度上調、美國設廠等5大議題。

至於法說會上，法人可能聚焦幾個重點，包括3年1000億美元資本支出用途，先進製程研發進程，英特爾跨入IDM 2.0世代的影響，營運前景，以及陸美在半導體管制與競爭下的對策等。

台積電在今年1月法說會上，將2021年資本支出上調至250億至280億美元，等於是資本支出調高約45~62%。台積電表示，因應台積電先進製程與特殊製程應用，與客戶需求大增，大幅調整資本支出規模，80%將用於3奈米、5奈米、7奈米等先進製程，10%用於先進封裝技術，10%用於特殊製程。

台積電去年5月宣布赴美國亞利桑那州興建先進晶圓廠，用以生產5奈米製程，預期在2021年至2029年投入120億美元，去年11月核准於美國亞利桑那州設立百分之百持股之子公司，實收資本額為美金35億元（約新台幣997億5,000萬元）。

去年中旬就傳出日本政府力邀台積電赴日設廠，終於在台積電在2月9日董事會決議，核准於日本投資設立一百分之百持股之子公司，實收資本額不超過日幣186億元（約美金1億8,600萬元），以擴展本公司之3DIC材料研究。

今年2月傳出，歐洲等17日國將在未來2至3年內投資1450億歐元（約新台幣5兆元）研究半導體技術，建立起歐洲獨有的先進的晶片設計以及產能，並點名台積電、三星電子等擁有先進製程技術的公司。

至於先進製程方面，台積電總裁魏哲家去年在論壇上提到，5奈米正加速量產，強效版5奈米則是預計2021年量產，較原本透露將在2022年量產提前1年，3奈米製程技術將於2022年下半年量產。基於5奈米製程技術的4 奈米製程，預計2022 年量產，較先前指出2023年量產提早1年。

台積電董事長劉德音則是在「2021年國際固態電路會議」開場線上演說提到，3奈米製程比預期的還要超前一些，預計3奈米製程今年下半年試產，明年下半年進入量產，未來主要製程節點將如期推出。相較於競爭對手三星電子在3奈米製程電晶體架構就採用GAA技術，台積電則是繼續採用FinFET技術，預料在良率與成本上有機會更勝三星電子。劉德音表示，2奈米製程將採用GAA架構，極紫外光（EUV）微影技術將協助台積電製程技術延續至1奈米。

響應拜登大基建計畫，希望建立一條美國本土先進製程生產線，美國半導體巨頭英特爾新任執行長Pat Gelsinger直播宣稱將在美國亞利桑那州斥資近200億美元打造2座新廠房，7奈米製程發展順利，並首次採用極紫外光(EUV)曝光設備，代號「Meteor Lake」處理器將在下半年進入完成設計(tape in)階段，2023年問世，並成立晶圓代工服務(Intel Foundry Services, IFS)業務單位，展現重回晶圓代工決心。

市場對於台積電本來有機會取得英特爾先進製程訂單機會落空，導致台積電股價跌破600元關卡，台積電ADR跟著重挫，但隨著英特爾聲稱仍會與台積電在晶圓代工有密切合作，市場傳聞台積電5奈米強效版、4奈米製程甚至3奈米製程都有大客戶蘋果搶先下單，甚至在7奈米製程也受到AMD等大客戶拉貨，預料台積電產能繼續滿載。

至於劉德音日前指出，半導體有出現重複下單(Overbooking)的情況，成熟製程包括像是28奈米製程，看似供不應求，實際上全球產能仍大於需求，但這也證實晶圓代工需求進入高峰期，台積電的28奈米製程實際上也是全市場市占率第一，雖占營收比重不高，但有機會一定程度反應在營收表現上。

市調機構集邦科技先前研究報告指出，2021年晶圓代工產能緊繃，甚至可能延續至年底的情況，全球10大晶圓代工業者季營收有望年增20%，台積電市占率將來到56%，穩居市場第一，三星電子將以市占率約18%居次。

至於上周發生的世芯-KY的大客戶飛騰（Phytium Technology）上周遭到美國商務部列入實體清單，除了引爆去年以來飆漲的台股IC設計高價股修正，台積電晶圓代工的高效能運算(HPC)產品也被飛騰運用在超級電腦。

美媒報導，飛騰疑似拿來研發超音速飛彈，事後台積電澄清產品絕非用在軍用品上，但也彰顯在陸美競爭科技霸權下，從華為禁令到飛騰，半導體這塊基礎工業勢必成為焦點，如同台積電創辦人張忠謀所述，「台積電在平和時期作為全球供應鏈的一環就好，但在亂世之下，將成為兵家必爭之地」，如何避開陸美競爭下的紅線，替公司營運再創高峰，考驗台積電公司治理能力。

(中時新聞網)