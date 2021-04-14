好浪費!怪客沿路開水龍頭 店家氣炸│中視新聞 20210413

久旱不雨，全台水情相當吃緊，而在高雄市鳳山區竟出現一名男子，四處亂開亂轉開水龍頭，受害店家隔日聽到水聲，才發現早已流了整晚，乾淨的自來水全都浪費掉了。對此，警方表示，該男的行為並無涉犯刑法，僅能尋求民事賠償。

一名網友13日在臉書社團《鳳山人在地大小事》發文，內文指出，有男子清晨4時不睡覺，闖入位於安寧街的某店家在騎樓的作業區，並出手打開水龍頭開關，放任乾淨的自來水不停的流，白白浪費珍貴的水資源。

受害店家氣憤地PO出騎樓的監視器影像，希望附近店家一同留心這名惡作劇怪客，同時也指責該男的行為，在水情吃緊的非常時期，沒共體時艱就算了，竟還糟踏，實屬不該。

其中一間受害的店家接受訪問時指出，該男也不是要洗手，就是故意去推水龍頭的開關，同時也痛罵，「都缺水了，怎麼還有人要做這種事」；也有其他受害的店家乾脆將水龍頭上鎖，防止怪客再來做亂。

鳳山分局鳳崗派出所所長施東祈表示，目前仍積極調閱監視器尋人，以釐清其犯案動機，而該男因亂開水龍頭，導致店家水費增加的部分，店家可依法提起民事賠償，但其行為並無涉犯刑法。

(中時新聞網)