美國總統拜登派好友、前美國參議員陶德（Chris Dodd）今天(14日)率團訪問台灣，知情人士指出，他們預計待到16日，期間會與總統蔡英文會晤，也會與台灣國安、外交及國防高層會面。資深媒體人尹乃菁表示，拜登派這個訪問團來台，又選在台灣關係法42周年的時刻，主要是顯示他拉起這個民主同盟的戰線，台灣扮演一個很關鍵的角色。

尹乃菁在政論節目《少康戰情室》中表示，在這個時刻，美國派這樣一個這麼重要的代表團、非官方的人來台灣，有很特別的意義。首先，拜登政府上任後，拜登在對中國大陸的政策上，顯然比起川普執政時，手段雖然沒有那麼粗魯、但是策略依然是強硬的，而且他是明著強硬、明著來。川普執政時，美國前國務卿龐佩奧言詞雖然非常強硬，可是在舉措、實際的行動上，比如原本要派駐聯合國大使到台灣來，可能是因為中共的關係，所以後來就沒來了，但也沒有配合其他的行動。川普時期，就算是派衛生部長或助理國務卿來台，但那個層級，都不如拜登上台後，派出一個他個人非常要好的朋友來。

尹乃菁接著表示，拜登派這個訪問團來，又選在台灣關係法42周年的時刻，主要顯示他拉起這個民主同盟的戰線，台灣在中間，則扮演一個很關鍵的角色。

前台北市副市長李永萍指出，拜登派這個訪問團來台有幾層意思，第一點，之前美國總統選舉時，民進黨政府一直被外界批評押錯寶，押到川普那邊，後來也進行檯面上檯面下的努力修補；此次訪問團來台，應說修補有了一定的成果；第二點，她聽到訪問團來台的消息，一方面歡迎，一方面憂慮的是，全世界、特別包含美國，可能都認為兩岸情勢真的蠻緊張的。

(中時新聞網)