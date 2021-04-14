愛情電影《只有蕓知道》將於5月7日在台上映，該片由知名導演馮小剛改編自身邊摯友的真實愛情故事，一段讓好友永遠放不下的感情，邀請實力派演員黃軒和新生代女星楊采鈺共同詮釋這場愛戀。馮小剛一改以往諷刺調侃的喜劇路線，以敬重的心態來詮釋一場愛情與離別，他說：「過了60歲之後，心腸越來越軟，想拍一些純粹的、美好的故事，這是我內心需要的，相信觀眾也需要，也想以此紀念好友的太太。」

近來以出色演技走紅的黃軒表示自己也認識故事主角張述本人，對他曾經的愛情故事也有所聽聞。當導演馮小剛打電話給他，說了這段愛情故事，讓他深受感動，立刻同意演出，他說：「這是一段平平淡淡的日子中，兩人互相依偎、互相陪伴，真的就像劇中主角的名字一般，風和雲是分不開的。」

《只有蕓知道》描述漂泊半生生的男人在中年面對妻子猝逝，決定替亡妻完成遺願的故事。該片改編自馮小剛身邊好友張述的真實愛情經歷，並由電影《唐山大地震》的原著小說《餘震》的作家張翎擔任編劇，全片90％都在紐西蘭實景拍攝。

(中時 )