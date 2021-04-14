金球獎影帝強尼戴普（Johnny Depp）領銜主演新片《惡水真相》，飾演傳奇攝影師尤金史密斯（Eugene Smith）搏命深入日本最惡名昭彰的「毒水」環境汙染事件現場，透過一張張紀實照片揭發真相。他不僅戴上畫家帽、眼鏡，並貼上白鬍子、扛起相機成為追求真相的尤金史密斯，改頭換面的精湛演出，更被權威媒體《Playlist》力讚是「演藝生涯巔峰之作！」而對於有機會詮釋這位傳奇攝影師，他也直呼：「像是美夢成真！」

改編「水俁病」公害事件的電影《惡水真相》，找來《最後晚安曲》安德魯列維塔斯（Andrew Levitas）執導，並由金球獎影帝強尼戴普詮釋尤金史密斯，除了強尼之外，本片也集結金球獎視帝比爾奈伊（Bill Nighy），以及真田廣之、國村隼、美波、淺野忠信等日本演技派卡司，共同演繹這段戰勝逆境與救贖的故事；同時還請來《末代皇帝》金獎配樂大師坂本龍一打造磅礡配樂。

導演安德魯列維塔斯透露，他一直很欣賞尤金史密斯的作品，更被劇本強烈的環保議題給吸引：「這個故事充滿讓人深思之處，仔細挖掘之後，情況驚天動地。身為保育與環保人士，我很清楚世間的悲慘，它們有很多類似要素與水俁病事件非常相似。」而強尼戴普跟導演見面後，兩人也一拍即合，強尼甚至形容導演：「他是不按牌理出牌的人，他提出大膽而廣泛的意見，我們因此得到專一而穩固的根基。」

(中時 )