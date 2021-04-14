美中貿易戰未歇，科技戰愈演愈烈，美國總統拜登四處尋求盟友，欲圍堵大陸；據美國智庫「資訊科技與創新基金會（ITIF）」表示，印度擁有高科技專業人員，並與美國有緊密的政治和文化關係，在美國對大陸的對抗中，印度將佔有很重要的一環。

根據《India TV》報導，美國智庫ITIF於周一（12日）發布的報告內容指出，在美國與大陸的對峙中，國土遼闊且擁有大量高科技專業人才的印度在其中角色尤為重要，隨著大陸經濟、軍事等帶來的挑戰，印度和美國的立場愈發一致；不過ITIF提到，美國對印度IT產業，同美國對大陸製造業，皆有著高度依賴。

只不過，ITIF報告中也提到另一可能，中印的緊張關係實現緩和，作為鄰國的兩個大國，在商業上的合作日益漸增，而在強強合作的情況下，全球經濟重心將逐漸轉移至亞洲，美國對此也無力去改變。

據ITIF總裁阿特金森（Robert D. Atkinson）認為，美國於2020年對印度在科技上的依賴明顯上升，但需要注意的是，美國依賴的是一位有著共同利益的合作夥伴，或是立場日漸中立的競爭對手。

另外，ITIF認為若美印兩國在智慧財產權、稅收或個人隱私等問題上意見分歧，美國在IT產業上對印度的依賴恐成為一個戰略性的問題。

(中時新聞網)