年度犯罪懸疑力作《藥命交錯》將於4月21日全台盛大上映。其中知名影星強尼戴普與法國精靈超模凡妮莎巴哈迪的女兒莉莉蘿絲戴普，此次在《藥命交錯》中更突破形象演出止痛藥成癮者，而在片中飾演她哥哥的艾米漢默讚嘆：「莉莉蘿絲戴普的演出非常細緻，她將染上毒癮者的瘋狂、無奈與脆弱表現得淋漓盡致。」

強尼戴普也曾稱讚：「莉莉是個機警敏銳的孩子，也是我見過最聰明的人之一，她總是會超出我的預期！」給予女兒肯定之餘，這位好萊塢巨星也坦言身為父母，擔心孩子在花花世界中受到傷害是他一輩子的課題，他說：「我很自豪我和女兒擁有無話不談的親密情誼，她知道我會是她一輩子的後盾。」

過去曾以《玩命關頭》系列中「唐老大的女人」紅遍全球的蜜雪兒羅德里奎茲，以及曾演出《美女與野獸》、《哈比人》系列與《德古拉：永咒傳奇》等膾炙人口電影的路克伊凡斯也在《藥命交錯》中同台飆戲，電影取材至真人真事，揭發止痛藥引發毒癮的全球危機，上至醫學機構與專業藥廠，下至藥鋪診所與非法交易，讓路克伊凡斯驚呼：「這不只是毒癮問題，更牽扯了廣大的市場、經濟和醫療，複雜又難解。」

莉莉蘿絲戴普也坦言：「治療用的藥物竟引發毒癮，這很可能發生在你我或身邊的人身上，太令人震驚了！」此外，劇組為貼近真實更特別選在運毒大本營蒙特婁取景，導演尼可拉斯傑瑞奇表示：「全劇組跟當地人都心知肚明，這個地方一直都在進行非法交易，是運毒的大本營。」

拍攝過程都極具挑戰，片中所使用的武器也特別設定為近年來引發討論聲浪的「幽靈槍」，導演尼可拉斯透露：「幽靈槍是私人製造的槍枝，材料來自低階的半成品，也沒有武器序號，政府難以追查槍枝主人，也無法控管數量，這也是近年來與犯罪率息息相關的議題。」

(中時 )