為慶祝 《魔戒首部曲：魔戒現身》上映滿20周年，「魔戒三部曲」將於4月29日在台灣重新上映，包含2D 4K及IMAX 4K版本，讓觀眾有機會在大銀幕上重溫波瀾壯闊的史詩傳奇。該系列電影全球票房創下29.17億美元，並捧紅不少演員。此外，每一集都在奧斯卡有所斬獲，尤其是《魔戒三部曲：王者再臨》抱回最佳影片、導演等11項大獎，隨後還推出前傳3部《哈比人》系列電影。

「魔戒三部曲」《魔戒首部曲：魔戒現身》、 《魔戒二部曲：雙城奇謀》、 《魔戒三部曲：王者再臨》改編自托爾金的系列小說，由彼德傑克森（Peter Jackson）執導，故事背景設定在神秘的史前時代，描述一枚具有無窮力量的戒指落入佛羅多手中，佛羅多成功抵擋誘惑，在眾人的幫助下摧毀魔戒的故事。

故事由 《魔戒首部曲：魔戒現身》展開，一位名叫佛羅多的年輕人，無意間得到一枚有著神秘力量的戒指，卻發現這枚戒指原來是黑暗魔王索倫所擁有。幾經波折後，他決定摧毀魔戒，以免索倫奪回去鞏固自己的勢力。巫師甘道夫、精靈、矮人、哈比人和人類於是組成魔戒遠征隊，協助佛羅多前往索倫統治的「中土世界」，將魔戒丟入末日火山摧毀。旅途中索倫派出怪獸追殺佛羅多一群人，魔戒也開始腐蝕人心，讓人產生難以抵擋的慾望，考驗著每位接觸戒指的意志力。

在 《魔戒二部曲：雙城奇謀》中，魔戒遠征隊四分五裂、分道揚鑣，每位成員都將遭遇想像不到的敵人與難關。佛羅多和山姆在山區迷路，遇到長期受到魔戒影響，身心嚴重扭曲的生物咕嚕；被抓走的哈比人梅里和皮聘也從強獸人手中掙脫；亞拉岡、精靈弓箭手勒茍拉斯和矮人金靂發現洛汗國國王希優頓聽信巧言，對他們頗有敵意；甘道夫在和炎魔進行一場驚天動地的決鬥之後重獲新生，竟然變成法力更強大的白袍巫師，將再度加入這場神聖的正邪大戰。

遠征隊的旅程即將在 《魔戒三部曲：王者再臨》畫下句點，中土世界的真正大戰即將到來，眾人集合所有力量來擊敗索倫。儘管不停遭受失落，遠征隊還是持續前往他們這一生最重要的一場戰役，合作無間分散索倫的注意力，好讓佛羅多有機會完成他的使命，將魔戒摧毀。

(中時 )