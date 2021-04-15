有著故事之王、恐怖驚悚小說大師稱號的史蒂芬金，他的小說改編電影作品不勝枚舉，《魔女嘉莉》、《牠》、《迷霧驚魂》、《黑塔》等都是值得一再回味的經典佳作。在串流平台正夯的時代，史蒂芬金也加入這波熱潮，在今年夏天進駐 Apple TV＋ 展開他的驚悚宇宙。

這部驚悚與奇幻色彩兼具的《莉西的人生異旅》改編自史蒂芬金原著小說《莉西的故事Lisey’s Story》他不僅創下業界罕見舉動，親自操刀改編劇本，製片團隊也邀請到大滿貫影后茱莉安摩爾主演。

故事講述一位失去身為知名作家的丈夫，走不出傷痛的寡婦莉西，有更多的不幸和離奇的事件逼她回溯丈夫的過往，活在現實和回憶混亂交錯的過程，儘管痛苦，卻在無形中得到更多丈夫真誠炙熱的愛。

不同於以往的顫慄忐忑，影后茱莉安摩爾將於 6 月 4日 開始，在 Apple TV＋《莉西的人生異旅》演繹難言喻的心理情愫，論人生旅途中「失去」後的梳理和前行，再次展現她刻骨銘心、奪獎也奪人心的震撼演出。

(中時 )