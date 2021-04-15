「身為一名長得不好看的演員，你有啥成功祕訣？」

「觀眾的審美水準提高了唄，原來光看皮兒，現在看餡兒了。」

你以為黃渤在讚美觀眾？他其實讚美的是自己。

本書收錄超過100句以上的黃渤精典語錄：

「人生最好的是做天下第四。」

「命運是很奇怪的東西，你得學會軟堅持。」

人什麼時候最快樂？就是「草根階段」。

你考慮過以後當導演嗎？「長身體的時候不要暴飲暴食。」

這是60億影帝黃渤的說話藝術與人生智慧，

看他如何用口才改變外貌、用笑聲換得掌聲，連周星馳、林志玲都說佩服。

【精彩書摘】

怎麼讚美自己而不臭屁？那就側面表述

「身為一名長得不好看的演員，你有啥成功祕訣？

觀眾的審美水準提高了唄，原來光看皮兒，現在看餡兒了。」

笑，是指「露出愉快的表情，發出歡喜的聲音」。可見，發自肺腑的真心笑容，體現的是人內心的美好與愉悅。所以，在人類所有的表情中，笑是最受人歡迎的一種。

也因此，能夠使人發笑，也就成了積極的能力。當我們聽到優秀的相聲、看到優秀的小品和喜劇時，都會因為演藝者的高水準表現而自然而然的發笑，這是直接獲得樂趣的最簡潔、最重要的手段之一。

那麼，如果一個人因為機智、幽默和迅捷的應變能力，在日常談話當中就能為聽眾或觀眾不斷帶來笑聲，那他也一定是具備高超說話水準的口才絕佳者。黃渤就是這樣一位總能為人帶來笑聲的優秀演員，他在一次又一次的交流過程中，透過與採訪者或朋友之間的巧妙對答，使我們領略他善於應變的聰明與令人拜服的口才。

黃渤透過自己多年的努力，不僅在業界獲得了好口碑，在觀眾心目中留下了演技超好的印象，而且也在電影票房收入上具備超強的號召力，從「25億帝」、「30億帝」到如今的「60億帝」，黃渤主演的電影總票房不斷攀升。面對如此事實，他也總難免會被問起與票房有關的問題，在他所演的電影票房達到40億的時候，就有人問他對此有何看法。黃渤笑著反問說：「40億是裝口袋裡了還是怎麼著？除了片酬，跟你有什麼關係？」

40億裝在口袋中是帶有誇張色彩的表達，黃渤不僅回答了自己對票房收入的態度，也因其非常規的表達，而製造了一個很大的笑點。

2014年，由黃渤主演的三部電影——《親愛的》、《痞子英雄2》和《心花路放》接二連三上映，這讓作為主角的他著實繁忙，僅參加電影宣傳活動就忙得不可開交。在一次宣傳活動中，有記者問他：「那三部電影，哪個才是你最『親愛的』？」黃渤聽完就樂了，狡黠的回答說：「嘿！你想讓我得罪哪個你就直說。我現在只能做到，參加哪個發布會，就說哪個片子好！」

實際上，如果是在電影上映後，或其他什麼場合遇到這樣的問題，黃渤完全可以照著自己的喜好來說出真心的想法，作為一個在演藝圈打拚多年的實力派演員，他對這三部電影必定有自己獨到的想法和評價。但是，在同一年內接連上映的三部電影宣傳活動上，他都是主演的身分，而其他主創人員都各自不同，顯然他並不適合直接說出特別偏好哪一部。於是，他巧妙的將自己扮成一個貌似「圓滑」的角色，機智的應對問題。而其實，他的巧妙回答的確也體現了他「圓滑」的一面，不過更多的則是令人嘆服的聰明。

2009年是黃渤「爆發」的一年。他主演的電影《瘋狂的賽車》和《鬥牛》相繼上映，為他迎來自憑藉《瘋狂的石頭》成名以來的又一個事業高峰期。在這一年，黃渤有好幾部電影處在上映或開拍當中，因此，有記者針對這一情況，問黃渤如何評價自己的工作狀態。黃渤笑著說：「可能以前餓慣了，突然來這麼多飯，扔了會覺得可惜。」

他用一個非常恰當的比喻，巧妙的將原來長期戲少的狀態比作「餓慣了」，將此時的繁忙拍戲狀態比作「飯多」。一個餓慣了的人，的確會在遇到很多食物時非常珍惜，黃渤以人們最耳熟能詳的事情作比喻，靈活巧妙又恰如其分，讓聽眾叫絕。

與這個例子有異曲同工之妙的是，黃渤曾在一次受訪過程中，被問到「身為一名長得不好看的演員，有什麼成功祕訣？」黃渤做出一副無奈狀，邊笑邊道：「觀眾的審美水準提高了唄，原來光看皮兒，現在看餡兒了。」同樣是一個巧妙的比喻，以自嘲的方式，製造出讓人開懷的效果，而且還借助誇讚觀眾審美水準，從側面誇獎了自己，更使幽默點躍然而出。

2012年，Mtime（時光網）記者採訪黃渤時問他：「怎麼提高自己的審美？」黃渤回答：「現在比較喜歡自己跟自己待著，空下來的時候畫畫兒，或者寫寫歌。」記者馬上問道：「你畫畫兒？」

黃渤趕緊笑著說：「壞了，我覺得這事兒別把自己給害了，你千萬別往那兒想，就是塗鴉，隨便畫。我只是喜歡那個過程，能夠靜下來考慮點兒事情，自己跟自己對個話。也是被逼無奈吧，我們每天的工作環境，都是要面對周圍無數的人……對我們來說，哎呀，這樣靜靜待著真好。」

記者又問道：「現在畫畫兒水準怎麼樣？」

黃渤說：「有誇我的。有一天，我們鄰居來了，一看桌上的畫，驚呼：『哇，這太棒了，這是你女兒畫的呀？』我十分驕傲。」

在這段談話中，黃渤表現出調皮的風格，用稍帶誇張的語氣和表情，對自己的畫畫兒做了說明和解釋，又透過一個小事例，從側面幽默的回應對自己畫畫兒水準的自我評價。

2012年，黃渤被邀請主持第49屆金馬獎，這在金馬獎史上是非常罕見的事。獲得消息的記者們對他進行了採訪，有一名臺灣記者用略帶刁難的語氣在現場發問：「臺灣金馬獎，是否應該由臺灣主持人來主持？」黃渤立即回答：「金馬獎太破費了，要請這麼貴的嗎？」他並沒有直接回答臺灣記者的問題，而是轉換一下回答角度，將切入點巧妙的換成「臺灣主持人太貴，金馬獎不應該那麼破費」，讓人不禁佩服他的聰明。

2015年9月，黃渤蒞臨新浪微博進行「微訪談」時，有一位微博網友說：「渤哥，求翻牌（意思是跟他互動一下），我是你的顏值粉。」並且，網友還配了一張黃渤在《西遊降魔篇》中飾演孫悟空時呲牙咧嘴傻笑的劇照。黃渤也確實翻了他的牌，還回答說：「好審美會影響你的一生。」

同樣是在這次微訪談上，另一位網友問道：「羅志祥和孫紅雷同時掉進水裡，你會先救誰？」黃渤答：「真的不需要再往裡扔一塊石頭嗎？」還有一位網友問：「渤哥，請問你考慮過以後做導演嗎？」黃渤說：「長身體的時候不要暴飲暴食。」這些回答都贏得無數網友的點讚和評論。

從上面三個小小的互動中，我們能夠看出黃渤透過微博與網友互動的強大能力，以及他借助文字的巧妙回答而營造的幽默氣場。無論是對反問、比喻還是誇張手法的運用，都極其熟練，修辭手法成了他此時妙語連珠的最佳工具。

在黃渤的事業生涯中，曾不只一次蒞臨著名單元《魯豫有約》的採訪現場，與主持人陳魯豫進行互動交流。人們透過節目訪談，也切實體會到黃渤在與人對答時，所表現出來的智慧與能力。

陳魯豫：「你現在可以啊，很火啊，是吧？」

黃渤：「那肯定是火，你想都能坐在這兒跟魯豫聊天了，那還不火嗎？」

陳魯豫：「你要特努力的話能考上清華北大嗎？」

黃渤：「特努力？我估計一直努力到現在的話，也說不定。」

陳魯豫：「寫的歌有被別人唱過的嗎？有唱火了的嗎？」

黃渤：「唱得人家發火的有。」

陳魯豫：「你給郭富城寫的那個還真有點兒他的意思。」

黃渤：「是，當時琢磨他要真要的話，得跟他要多少錢呢？」

一個人在與別人對答時所呈現出來的狀態，深深反映著這個人的才智與性格。從黃渤的例子中可以看出，他能夠非常巧妙的回答問題，不管是刁鑽一點也好，溫和一點也罷，都能夠完美展現他的口才和支撐口頭表達能力的智慧，以及他開朗善言的性格。他的應答過程，無一不給人愉悅和讚嘆的效果。

我們在日常應對別人的提問時，可能會因為經驗的缺乏、知識結構的不足、性格的內向等諸多原因影響，很難有優秀人士那樣良好的表現，不過卻從中可以學到他們在話語和詞句掌控方面的一些基本方法，比如對修辭手法的運用、轉換應答角度、製造「圓滑」來促進幽默效果等等，也可以就此鍛鍊我們對話語的欣賞與評鑑能力。

總之，認真體驗口才絕佳人士與人對答時在各方面呈現的狀態，對我們的日常交流而言，肯定是有一定好處的。

(本文摘自 《黃渤說話的藝術》/大是文化出版)

【作者簡介】

劉瑞江

畢業於華北科技學院中文專業，中通快遞集團企劃品牌部總監。曾任《航天員》雜誌社編輯部主任，期間曾策劃出版《神九紀實》、《火星500：「王」者歸來》等紀實科普圖書，在多家權威報刊發表文藝類、紀實類、科普類、新聞類稿件數十篇。

其代表著作為《黃渤說話的藝術》、《說話讓人舒服的程度，決定你的高度》。

《黃渤說話的藝術》/大是文化出版

(中時新聞網)