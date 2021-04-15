面對刁難與酸話，你要正話反說、反話正說

有人酸他顏值低，黃渤回：「我一直在演電影，不就一直靠臉吃飯嗎？」

媒體笑「黃渤把愛馬仕穿出了水管工人的味道」。

黃渤說：「大家看出來愛馬仕，說明我把工作服穿出了愛馬仕的味道。」

有些幽默需要一本正經，際遇的無奈你不需要回應

張小燕調侃黃渤，替樂團起名「藍色風沙」，一聽就覺得會散。黃渤說：

「……。」

虧他還想當偶像歌手，黃渤一本正經的答：「拿了電視電影金雞獎後，突然覺得，

是對前面那麼些年我對唱歌努力的一種諷刺，你知道嗎？」

記者為了挖猛料，追問與活動無關的問題，黃渤笑笑：「你說什麼？我沒聽見。」

善用比喻讓你的想法更加具體

49屆金馬獎頒獎典禮大牌明星雲集，大家問黃渤該怎麼主持，

他卻妙答：「鮑魚、海參、龍蝦都來了，怎麼可以不上桌呢！」

「成長如茶葉，演戲如戀愛，得獎如開彩票！」黃渤會這樣描述自己的人生。

【精彩書摘】 大千世界，芸芸眾生，在成長的道路上，遇到他人有意無意的刁難，是再正常不過的事情了。所以我們要做的，並不是想辦法避免自己遇上刁難，而是要學習在遇到刁難時，該怎樣去有效的應對。

在2013年金馬獎的頒獎晚會上，黃渤就碰上了被人刁難的事情。

那天，燈光璀璨，眾星雲集，來自世界各地的華人明星們走向紅地毯，共聚一堂，期待著「第五十屆臺灣電影金馬獎」的各大獎項出爐。梁朝偉、劉德華、章子怡、張曼玉、張家輝、舒淇等眾多明星到場，他們大多都是叱吒國內外影壇的風雲人物。此時華麗麗的聚集到一起，可謂星光耀眼，彷彿讓晚會舉辦地——臺北國父紀念館比以往更加富麗堂皇。

從眾明星的穿著打扮上就可以看出，大家的風格雖然不盡相同、各有特色——有的璀璨而大氣，有的另類卻隨和，有的俏皮又不失莊重。但毫無例外的是，他們都為此次盛會花了不少心思。其中，前一屆金馬獎主持人黃渤身著Simon Gao在此前剛剛發布的2014春夏系列時裝，暗色的緞面印花材質，長袍細腰帶的造型；而本屆金馬獎主持人蔡康永則別出心裁，上身穿了一件黑白相間的格子禮服，後面赫然「背著」一匹馬的造型，貼切的呼應了「金馬獎」。

當晚，頒獎嘉賓鄭裕玲與黃渤同臺頒獎，她首先拿黃渤的穿著造型開起了玩笑：「今天晚上你穿的是睡衣吧？因為我已經五年沒來金馬獎了，所以我是盛裝出席。你看臺下的劉德華、梁朝偉、成龍，他們都很隆重的。」原來，黃渤雖然穿得低調又不失貴族風範，但造型本身與大多數明星比起來，顯得居家了一些，鄭裕玲就正好借此尋開心。

在如此歡快的氣氛中，明星們之間互相打趣開玩笑，是常有的事，特別是登臺後的對答，如果應對得體機智，還會產生相聲一般的幽默效果。但如果應答得捉襟見肘，就會很難下得了臺，有時還會影響到他們在粉絲心目中的形象，甚至給自己的演藝事業帶來影響。所以，鄭裕玲的話剛一出口，臺下人都不禁端正了一下身姿，就想聽聽黃渤到底該怎麼回答。

聚光燈、攝影機、無數雙眼睛，這可是全球直播的晚會呀！

沒想到，黃渤卻立刻輕鬆自然的說：「對對對，因為他們都是客人麼，客人到別人家裡去，當然要穿得隆重一點兒。你已經五年沒來，可這五年我一直在金馬獎，這裡已經像家一樣。回到家裡穿什麼？回到家裡一定要穿得舒服一點兒。」好一個機智的回答，他的話音還沒落下，眾明星已經笑聲四起，臺下掌聲連連，一場可能出現的尷尬，就這樣被黃渤幾句話給化解了。

誰知，一場更大的話語「刁難」又緊接著向黃渤襲來。

當鄭裕玲提到金馬獎當晚的主持人蔡康永時，說他雖然是一個人在主持，但是做得很好，黃渤也當即點頭鼓掌回應。觀眾的眼睛都被臺上的三個人吸引，目光全部聚集到了臺上的熱烈氣氛中。面對誇獎，蔡康永先說了兩句感謝和「恭維」的話，然後馬上話鋒一轉，說道：「……可是，黃渤，這裡是我家，不是你家。」

實際上，蔡康永的這句話並沒有問題，他的意思可能是說，這屆金馬獎由他主持，自然是他的「家」。但是，此時此刻的氛圍，當話說出口後，就難免有一定的殺傷力，就連臺下觀看的眾明星都似乎措手不及了；有人甚至面露錯愕，就連郭富城和劉德華那樣見多識廣的天王巨星，表情都有了變化，顯出擔心的樣子，為黃渤暗暗捏了一把汗。

在座的每一位都非常清楚，遇到這樣的刁難，如果反擊過重就會得罪人，而且也不利於自己的形象；可如果當作沒事發生，或反擊得弱而無力，就顯得過於窩囊，同樣對自己的形象不利。何況，蔡康永向來被看作是最機智的主持人之一，黃渤這下可算是遇到了一個強有力的對手。

就在大家還沉浸在蔡康永給出的難題中時，黃渤已經開始應對。他先順勢大笑了起來，讓場面沒有變得過於尷尬，然後才平靜而鎮定的接著鄭裕玲剛才的話頭——一個人在主持，微笑著對蔡康永說：「其實，你也不是一個人在戰鬥，我剛才看到一匹馬和你在一起。這麼久了，只看到人騎馬，還沒見過馬騎人。」

在場的明星觀眾們先是愣了一秒鐘，然後爆出了震耳欲聾的笑聲和掌聲。剛剛還對黃渤一臉「同情」的劉德華、張家輝和劉嘉玲等人，此時都抑制不住的開懷大笑。特別是劉德華，一邊大笑一邊環顧四周，好像要急於讓所有人知道他有多開心一般，連蔡康永本人都笑著鼓起了掌。

是啊，多絕妙的應對，多精準的反擊。首先，黃渤成功的從之前談論過的地方入手，使得現場的整體話語氛圍比較連貫，並不會讓人們產生「他為了反擊而製造話題」的念頭，在聽眾心目中自然沒有留下對他本人的芥蒂；其次，馬騎人的說法非常符合蔡康永之前的形象，一下子就能把大家的注意力引到他身上；而且，人騎馬與馬騎人的話題，本身就營造了一個笑點，或者說構成了一個機智而不乏幽默的段子，既非常契合頒獎晚會這樣歡快的場合，又能博大家一樂，為自己博得更多好感；最後，也是最重要的一點，就是黃渤巧妙的用雙關語，以「馬騎（欺）人」來回擊蔡康永的刁難，一下子扭轉了對自己不利的局面，但又不是用撕破臉的直接話語去回擊。因此，在起到應對效果的同時，讓對方知道自己並非軟柿子，還為對方留足了顏面。總之，輸贏立現，大家都會心大笑，一次貌似平靜實則爭鋒相對的「話語搏鬥」，就這樣歡快而悄然的過去了。

所以說，在社會交際中，能夠機智的應對別人的刁難，是一種多麼重要的能力。它體現的是對自身聲譽與氣節的維護，也關乎個人素質與修養，還涉及社交關係的持續性搭建，對每個人而言都非常重要。

(本文摘自 《黃渤說話的藝術》/大是文化出版)

【作者簡介】

劉瑞江

畢業於華北科技學院中文專業，中通快遞集團企劃品牌部總監。曾任《航天員》雜誌社編輯部主任，期間曾策劃出版《神九紀實》、《火星500：「王」者歸來》等紀實科普圖書，在多家權威報刊發表文藝類、紀實類、科普類、新聞類稿件數十篇。

其代表著作為《黃渤說話的藝術》、《說話讓人舒服的程度，決定你的高度》。

《黃渤說話的藝術》/大是文化出版

(中時新聞網)