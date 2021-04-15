客廳是家人生活起居的場所，除了要注意光線和通風，風水禁忌也不能忽視，運勢命理網站「知命命理」提醒，鏡子、雨傘、雞毛撢子這三樣家中常見的物品千萬不能擺放在客廳，否則會沖煞客廳風水，影響家人的健康和財運。
▍1.鏡子
有很多人喜歡在玄關或者是客廳放鏡子，這種做法從風水角度來看是錯誤的，因為鏡子會直接將家裡面的財氣反射到外面去，將衰敗財運，同樣的，鏡子也不能對著床，否則也容易將健康反射出去，為了避免犯風水禁忌，不妨將它們放在櫥櫃裡。
▍2.雨傘
傘的諧音是「散」，因此擺放位置要特別注意，要是將雨傘放在客廳，會將一家人的和諧都散出去，會影響家裡的氣氛，越來越烏煙瘴氣，家人之間爭執和摩擦漸漸增加，令人心生煩躁，也無心在事業上，財運自然也不會好。
▍3.雞毛撢子
雞毛撢子平時是用來清理灰塵的，放在櫥櫃或臥室比較好，客廳一般是用來招待親人、朋友的地方，要是放雞毛撢子在客廳，會讓風水受影響，容易讓家人因為一些小事情鬧得不愉快，影響彼此之間的感情。
【本文轉載自微信官方帳號「知命命理」（ID：zhimingpingtai），經知命命理授權轉載】
文章來源：知命命理
(中時新聞網)
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