月經沒來，一定是懷孕了嗎？相反的，月經來了會不會懷孕？安全期、危險期，經期計算怎麼算？月經，是女人的好朋友，但妳對月月見面的它了解有多少？！讓我們一次來解惑。

月經沒來的6個可能原因

●懷孕

臺北醫學大學附設醫院生殖醫學科王呈瑋醫師表示，月經該來沒來最有可能的原因就是懷孕。如果先前有親密行為，月經沒來一定要先驗孕！王呈瑋醫師也指出，曾在門診中遇過有一對夫妻連生了2個小孩，但丈夫的陰莖「都只是在陰道口摩擦、在陰道口射精，陰莖沒有插入陰道內！」這種案例雖然罕見，但也不是不可能，尤其年輕人更容易受孕。因此，如果最近有親密行為，月經沒來時，建議還是先去藥局購買驗孕棒或驗孕試紙來驗孕較妥當。

Tips：經期計算，安全期、危險期，準嗎？

「安全期與危險期」非常不準！使用這個方式避孕的，很多人「中獎」。因為月經不一定每次都規則，自己不能確定排卵期絕對正確。一般來說，只有「月經來的頭3天，才通常是不會懷孕的」，但這3天內也不應有性行為，因為此時陰道的好菌數少，發生性行為很容易感染。

●停經

王呈瑋醫師指出，門診上有些女性40歲就因卵巢早衰而提早停經。因此如果有生育計畫的女性，建議先請生殖醫學科的醫師抽血驗AMH指數，確認卵巢功能，也看卵子庫存量，提早做生育規劃；除了抽血確認卵巢功能以外，也可以照超音波檢查子宮的狀況。

●多囊性卵巢症候群

因為男性荷爾蒙較多，多囊性卵巢症候群患者的月經不規則，可能1個半月或2個月才來一次月經。雖然仍會懷孕，但往往即使懷孕也不知道。因此建議多囊性卵巢症候群的患者，如果有性行為，月經1個月沒來，仍必須驗孕。

Tips：多囊性卵巢症候群患者如果在確定沒懷孕的情況下，最多3個月月經沒來，仍要看醫生。

●壓力大、熬夜、內分泌失調

壓力大、熬夜，會使泌乳激素升高，也可能使月經不規則。

●過度減肥

快速過度減肥，會引起暫時的「功能性無月經」。由於能量來源變少了，身體會將生殖系統短暫關閉，等到吃回正常熱量、體重回到正常值，月經就會回來了。

●其他較少見原因

例如先前手術造成子宮內膜被刮壞，經血量變很少、甚至月經不來。

月經沒來，要先想到什麼事？

1.最重要的是驗孕！如果最近有性行為，月經該來時沒來，要先懷疑是否懷孕了。

2.平時一定要記錄自己的月經週期，不能只「憑感覺」大約記得。

3.如果有噁心、想吐、疲倦等懷孕初期常見症狀，要懷疑可能是懷孕了。

4.如果上個月有不安全的性行為要有所警覺，例如沒採用避孕措施或體外射精等。王呈瑋醫師補充，雖然避孕藥的避孕效果很高（99%），但……

本文作者:湯佳珮

(本文摘自【嬰兒與母親】2021年4月號)

【嬰兒與母親】2021年4月號

(中時新聞網)