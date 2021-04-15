生產倒數，腰痠、水腫、恥骨痛，負重的身體出現了越來越多的不舒服；待產了，自然產、剖腹產將會面臨什麼樣的情況？終於卸貨了，傷口如何照護才能盡快恢復？生產前後60天，全部疑惑一次解！

懷孕後期的６種不適

1.水腫：

因為血液壓迫，回流不順導致，有此狀況的孕媽咪要小心靜脈血栓以及高血壓，建議不要久坐、久站，平時可臥躺抬腿，讓血液逆流。

2.容易喘：

寶寶越來越大，子宮開始會壓迫到橫膈膜，造成孕媽咪呼吸容易喘，建議不要有太大的活動，若睡覺也會壓迫到胸腔、容易喘，可斜坐墊高入睡。

3.頻尿：

因為子宮變大而壓迫膀胱，建議孕媽咪不要憋尿，應時常解尿。

4.骨頭痛：

因為鬆弛素使恥骨聯合較鬆，有些孕媽咪可能會有骨頭痛的狀況，建議可以使用托腹帶固定。

5.腰痠、腳酸：

懷孕後期孕媽咪的腹部越來越大，如果姿勢不良會容易壓迫到神經，可用托腹帶矯正姿勢。

6.子宮收縮：

越接近生產會越常發生子宮收縮，並出現假性陣痛的狀況，通常假性陣痛是不規則且不會持續發生，也能透過休息獲得緩解。

想順產 就要規律活動

「除非醫師不建議或是有早產的可能，很建議孕婦可以規律活動」，高雄醫學大學附設中和紀念醫院婦產部產科主任莊蕙瑜表示，越接近生產，更建議可以多走動，像是散步以及爬樓梯。如果孕媽咪有胎位不正的狀況，建議30週時可以多做「膝胸臥式」，也就是四足撐地，屁股拉高，就有機會可以讓胎位轉正，莊蕙瑜主任提醒，膝胸臥式這個姿勢對孕媽咪來說並不舒服，建議做這個動作時，不要硬撐，量力而為。

看準三大產兆！準時到醫院

莊蕙瑜主任說明產兆有三種，首先是「落紅」，無論是有血或黏液就要注意，再來是「破水」，如果發現破水就要馬上去醫院，因為通常破水後48小時內會生產，而且破水會增加細菌感染的風險，莊蕙瑜主任提醒，由於懷孕分泌物會比較多，若發生分泌物多且持續時，則建議就醫。

最後是「規則陣痛」，真正的陣痛是密集且不會因休息而有緩解，若是第一胎建議在每十分鐘陣痛三次以上就要到醫院，如果是第二胎以上的經產婦，因為產程容易加速，建議每十分鐘陣痛兩次以上就要到醫院。

自然產的生產過程

待產過程中子宮頸會慢慢變薄，從零到十公分全開，此時除了子宮收縮的頻率要充足，還要再加上胎兒的頭下降，才能開始進入產程。很多孕媽咪擔心剪會陰，莊蕙瑜主任表示，陰道開口約莫三公分，而寶寶的頭通常是十公分，若沒有剪會陰，容易會有放射狀不規則的撕裂傷，且因無法控制傷口裂開的方向，也可能造成尿道受傷，若是剪會陰，通常會是剪陰道到肛門的方向，可使傷口平整易修補。

●自然產會導致陰道鬆弛和尿失禁嗎？

剪會陰後醫師會……

本文作者:許宜津

(本文摘自【嬰兒與母親】2021年4月號)

【嬰兒與母親】2021年4月號

(中時新聞網)