國人健康意識抬頭，愈來愈多人會選擇補充魚油。然而市面上魚油選擇百百種，成份、功效皆不盡相同，一般民眾選擇時也無法分辨有效成份以及是否適合自己的需求。

中原大學生科系教授，毒理專家招名威解釋，魚油顧名思義就是魚的脂肪。不同的魚種，脂肪含量也有所不同。包含單元不飽和脂肪酸（油酸、棕櫚烯酸）和Omega-3多元不飽和脂肪酸（二十碳五烯酸EPA和二十二碳六烯酸DHA）組成。不少人吃魚油是為了Omega-3不飽和脂肪酸，對思緒清晰、新陳代謝、防護力等相當重要，也能促使心情愉快有活力，成人孩童都建議適當攝取。

魚油其實是魚的脂肪 影響新陳代謝與身體保護力。(圖\今健康提供)

●大型魚類甲基汞易超標？魚油雜質影響神經發育？

招名威指出，現今水源遭受嚴重污染，導致大多魚類受到毒化物侵害，包含甲基汞、戴奧辛、多氯聯苯、生物用藥、動物激素等，而這些毒化物都有一個共通的特性，就是「脂溶性」。脂溶性成份難溶於水，肝臟對其解毒代謝速率非常慢，容易累積在器官、內臟，尤其是脂肪含量高的生物體內，我們常吃的魚就屬於其中一種。

大型魚類甲基汞易超標？魚油雜質影響神經發育？專家解析。(圖/今健康提供)

根據統計，毒化物含量在體型較大的魚類中較高，像鮪魚、旗魚、油魚和鯊魚等大型掠食性魚類，包括甲基汞容易超標。許多民眾可能認為不吃大型魚，吃小型魚也能攝取優質魚油。招名威教授提醒，捕撈的魚是否符合食用標準沒有一定的規範，但魚油的提煉到通路販售，是必須符合相關標準，才是魚油比魚更有價值的地方。

可見製作魚油的過程，去除雜質的技術相當重要。招名威教授指出，魚油內若含有甲基汞可能會傷害神經，尤其對發育中的大腦影響更大，雖然鼓勵育齡婦女和幼童適量攝取魚類，但若間接吃下到過多甲基汞，反而會造成神經發育遲緩、智力衰退、注意力不集中、自閉或躁鬱等現象發生。

●濃度不夠多吃幾顆就好？魚油挑錯等於吃回鍋油？

招名威教授分析，魚油的製造過程可分為蒸餾法與超臨界萃取。若僅利用蒸餾法（高溫蒸餾法或分子蒸餾法），高溫將破壞魚油脂肪的結構，導致脂肪酸氧化，形成的過氧化代謝物可能還會殘留，不僅破壞油質，魚油濃度也不高，就像吃回鍋油一樣。

挑選魚油最重要的關鍵之一「濃度」。(圖/今健康提供)

至於超臨界萃取是利用低溫高壓的物理方式，排除魚油剩餘的雜質，有助於減少毒性物質產生。更重要的是，能減少魚油受到高溫破壞，讓Omega-3濃度高於80%以上，才算是達到具保健效果的濃度。

招名威教授強調，挑選魚油最重要的關鍵之一「濃度」，唯有濃度足夠才能達到效益。如果大量補充低濃度魚油，不但可能吃下過多飽和脂肪酸和膽固醇，容易增加有害物質攝取量，也會造成身體負擔。魚油製造過程的安全性，以及魚油本身濃度，才是選擇魚油的關鍵。

(中時新聞網)