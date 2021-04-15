患有高血壓的70歲陳女士，近半年多來為失眠所苦，每天都須躺1小時以上才能睡著，且半夜也會醒來1至2次，伴隨有頭暈、頭痛及耳鳴的症狀，原本穩定的血壓亦隨之超標。

●高血壓與睡眠息息相關 46.6%病人為失眠所苦

臺北市立聯合醫院中興院區中醫科主治醫師林在裕指出，高血壓是內科常見疾病，高血壓伴隨失眠的現象也越來越普遍，甚至有些高血壓病人第一次就診就是因爲失眠。

高血壓與睡眠有著密切的關係，據臨床統計說明，高血壓病人中有高達46.6%的人為失眠所苦；另有研究結果指出，年齡小於60歲且每晚睡不到5個小時的人，高血壓發病率會顯著增加。

●改善睡眠質量至關重要 降低心、腦血管疾病

失眠可能使高血壓病人交感神經的活性增加，導致血壓處於持續升高狀態。因此，改善睡眠質量對維持高血壓病人血壓的平穩至關重要，可顯著降低其心、腦血管意外的發生率。林在裕表示，耳穴貼壓療法能促進經脈循行並增強臟腑功能，以達調暢氣血、陰平陽秘之功效。

另外，亦可促進末梢神經與大腦皮質相應區的聯繫，使病人大腦皮質的抑制、興奮趨向平衡，來改善失眠質量，進而對失眠合併高血壓病人的血壓值亦有良好的調節作用。

●中醫耳穴貼壓 助眠、降壓效果

林在裕說明，耳穴貼壓是一種簡單又方便的保健療法，醫師將耳穴貼壓膠布貼在特定的耳穴上，經過適當的耳穴按摩即可發揮助眠、降壓療效。每次療程可貼壓2至3天，五個療程後評估療效，療程中可以讓病人隨時隨地親自參與治療。

值得一提的是，中醫理論中的耳穴貼壓療法臨床上證實有顯著的效果，不過缺乏大型且科學性的臨床研究，目前仍在徵求自願受試者階段。

(中時新聞網)