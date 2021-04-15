春暖花開的好天氣除了帶來好心情，更少不了好消息！搜狐網命理專欄分享，生肖龍、馬及豬的人從4/16～4/28將會苦盡甘來，不僅工作事業上的困境得以突破，更會有橫財大獎飛進門，迎來大富特富的好日子。

▍1. 生肖龍

屬龍的人脾氣大，雖然個性衝動比較沉不住氣，但很有氣魄且智商高，在做人做事方面十分勇敢，總能抓住許多好機會，因此終身與財結緣，多福又多財。近期屬龍人將會被財神寵上天，在各個方面都會非常順心，財運旺盛好運纏身，生活也會幸福美滿，錢財不斷進口袋，極有可能一不小心當上大富翁。

▍2. 生肖馬

屬馬的人大方豪放，為人開朗，做事很會看準方向做大事。在4/16～4/28將會苦盡甘來，屬馬人身邊會出現很多好機會，也會發生很多意外驚喜，尤其是在事業上能夠收穫不少自己想要的結果，生活上還會有一筆橫財進帳呢！

▍3. 生肖豬

屬豬的人福運較旺，但是在財運方面可能就不是那麼強了，導致很多生肖屬豬的人早年雖然生活還算穩定，卻始終無法大富大貴。但在4/16～4/28將會好運大翻轉，屬豬做事很有恆心，注定名利雙收，一生好運常相隨，子女雙全，生活富裕多金，富貴無窮財富滾滾來。

(中時新聞網)