面板雙虎周三（14日）再遭空方狙擊，群創爆出逾96萬張巨量，盤中一度殺到跌停，在16日融券最後回補日之前，多空交戰激烈，終場暴跌逾5%，而友達重挫3%，跌幅相對較輕。分析師指出，群創在外資券商喊出3字頭目標價後，有人趁股價狂噴獲利了結，由於連兩天帶量下殺，是「短線出貨」訊號，留意20.5元是否有支撐，至於友達量價並未失控，預期拉回修正守穩後，下一波更具有領先攻高的條件。

群創股價自3月下旬的17元起漲，短線漲幅已逾58％，在16日融券最後回補日之前，多空廝殺猛烈，14日盤中一度見到22元跌停價，之後跌幅收歛，終場重挫5.12%、收在23.15元，爆出96.8萬張成交量；友達也差點躺平，最低來到23.3元，尾盤重挫3.13%、收在24.8元，成交量約42萬張。

摩爾投顧分析師陳昆仁表示，友達、群創，在4月12日同步創下27.05元的波段新高後，隨著大盤震盪下跌修正，由於面板產業產能吃緊、供不應求，漲價趨勢明確，皆具有基本面支撐。

從籌碼面來看，他認為，友達近兩日下跌，雖然外資賣超3.8萬張，但投信連續站在買方，累計買超逾8千張，量價並未失控，因此研判只是短線漲多拉回修正，待外資賣壓減輕後，技術面上揚的月線，預期能夠成為波段支撐。

陳昆仁說，相較之下，群創則顯得賣壓沈重，連續兩個交易日分別洗出109萬張和近97萬張的成交量，近兩日下跌帶量，也創下去年8月以來最大賣壓，且外資和投信同步站在賣方，外資大幅賣超近16萬張，因此預期在雙虎股價拉回守穩後，友達更具有下一波領先挑戰新高的條件。

分析師龔中原表示，群創股價突破長期頸線壓力20.5元之後，外資法人幾乎連續站賣方，之所以能從20.5元上漲至27元附近，主要原因是技術頸線價格區間在20.5元～28元之間，在4月12日衝上漲停板27.05元，逼近長線壓力關卡28元，因此有人趁機獲利了結，來換取短線利得。

他提醒投資人，群創這兩天爆出巨量下殺回檔，是標準「短線出貨」訊號，留意原本股價壓力20.5元是否能夠轉為支撐。

(中時新聞網)