日本女團AKB48的20歲成員鈴木優香，出道短短不到2年，憑著巨乳身材與大膽言行迅速走紅。然而她昨(14日)就被日媒《週刊文春》直擊私生活超亂，不僅與40多歲的製作人半同居中，還同時與一位有著傑尼斯帥氣外型的小鮮肉赴酒店開房。

與NMB48成員橫野堇同被譽為日本寫真界新星的鈴木優香，被日媒直擊與40多歲的男子關係密切，自4月1日起的一個禮拜時間，男子大半時間都在鈴木優香家中過夜。值得一提的是，該男子正是鈴木優香之前所屬地下偶像團體「81 moment」的製作人。

更扯的是，鈴木優香與製作人似乎處於各玩各的狀態。鈴木優香上個月底被直擊與一位有傑尼斯風格的小鮮肉赴池袋酒店開房，而製作人也不是省油的燈，本月8號也和另一位擁有偶像外型的女子在酒店過夜。只是鈴木優香就打死不認與製作人同居，反而是製作人大方向《週刊文春》坦承兩人同居中，自己也和另一女子去了酒店，但與女子只是進行單純談話的關係。

對於鈴木優香被爆私生活混亂，吸引網友熱議不斷，「果真地下偶像出身還走性感路線的基本都會出事」、「請這位畢業吧，現在的AKB不需要這種偶像」、「這人毫不意外」。

(中時新聞網)