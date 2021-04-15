苗栗拱天宮白沙屯媽祖與大甲鎮瀾宮媽祖遶境，吸引了數十萬信徒沿途追隨朝聖，就連網路直播也都破萬人觀看，晚間更是擠爆雲林西螺，但有網友意外捕捉到一名信徒背著一塊牌子，求媽祖保佑他「別再遇到愛情諞子」，讓大家傻眼，直問「這人究竟遇到什麼」。

男網友在臉書《爆料公社》PO出一張照片，只見一名戴著橘色帽子的信徒，雙手合十虔誠膜拜中，背上背著一塊牌子「媽祖婆慈悲保佑我身體學業順利」，未料下一句竟寫「別再遇到愛情騙子」，讓原PO忍不住拍下照片，問「這人究竟遇到了什麼」。

有信徒背著牌子，求媽祖保佑他別再遇到愛情騙子，網友傻眼直說這應該要找的是月老。(圖／爆料公社)

社團網友看到後也笑翻：「他要找的應該是月老，不是媽祖」、「媽祖連這都管嗎XD」、「求這個有用嗎...」、「愛情的騙子我問你」、「我覺得要先去找陳小雲」、「感覺就是刷了很多遊戲點數的」、「可能遇到剝皮妹錯當愛情了」、「一定是加line之後，去全家買點數了啦」、「我在西螺新天宮也有看過」、「是不是被直播主騙去買禮物了」、「這應該要貼爆笑公社」、「媽祖這幾天會被煩死」。

但也有人不認同：「只是單純向媽祖娘娘訴說自己願望，沒必要酸吧」、「真的還好啦」。

(中時新聞網)