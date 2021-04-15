不少人類領養寵物後不負責任，惡意棄養，倒置流浪動物不斷增加，不少浪浪因此橫死街頭，僅有少數能找到溫暖家庭。一名YouTuber《PawMeow》貼出一段遇到小小流浪狗影片，由於小狗的表情實在太讓人心碎，曝光後不到一個月，吸引了1100萬次觀看。

救援並收養不少流浪動物的保加利亞YouTuber《PawMeow》在上月貼出一支5分40秒影片，影片中，他們在路上遇到了一隻出生沒多久的流浪狗，緊緊貼在女友Dessy腳邊，不斷搖尾巴，Dessy撫摸了小狗一下後，準備離去返家，但小狗卻緊跟著Dessy不放。

影音取自YouTube/PawMeow

期間兩人試圖讓小狗離開身邊，返回原地，但小狗始終不願離開，更次露出哀傷表情，彷彿在求2人「拜託把我帶回家」。就這樣小狗一陸跟著他們到了住家門口。兩人此時終於忍不住，決定收編，但此時小狗遲遲在門口打轉搖尾巴，不敢進門，但餓壞了的牠，猶豫5分鐘過後，還是進門了。

進門後，小狗彷彿怕自己很快再度被拋棄，始終保持著畏懼、無助的眼神，在原地不敢亂動，直到Dessy端出食物，牠才放下戒心，大吃了起來。

當Dessy打算帶小狗洗澡時，小狗看到洗澡水第一個反應竟然是大喝起來，更讓他們覺得，小狗在街上一定受了很多苦，不僅餓壞，也渴壞了。

最後小狗洗完澡後，在暖爐前安心睡著。影片發布至今不到1個月，已經超過1170萬次觀看，不少人感動落淚，忍不住留言：「看到狗狗的表情我心都碎了」、「狗狗在街上看起來都要哭了」、「有你們真好」、「感謝你們給牠一個家」、「看到牠終於踏入門口那瞬間都落淚了」、「怎麼會有人狠心拋棄牠」、「牠的眼神...天哪我真的哭了」。

(中時新聞網)