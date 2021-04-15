美中高層對話後拜登派好友訪台 學者爆原因

美國總統拜登派好友、前參議員陶德率領團以祝賀《台灣關係法》42周年為由抵台訪問，訪問團成員還包含前副國務卿阿米蒂奇、史坦伯格等人，並將會面蔡英文總統，與台灣國安、外交高層見面。學者袁鶴齡表示，拜登政府首次派員訪台，可說是拜登政府與大陸交鋒的延伸。

中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡接受香港媒體《中評社》專訪時表示，拜登政府初次派員訪台，時間點在3月18日美中戰略高層對話不歡而散之後，可說是拜登政府與大陸交鋒的延伸。

袁鶴齡認為，訪問團成員全部都是前任民代與官員，刻意由不具官方身分的前參議員及兩名前副國務卿出訪，並且以祝賀《台灣關係法》42周年的名義出訪，形式上沒有政治敏感，迴避政治紅線。另一方面拜登卻強調，陶德是他的「好朋友」，也釋放出美國官方充分授權的訊號。

拜登這次派出訪問團，對台有沒有實質效果？袁鶴齡認為，訪問團無官方性質，所談的東西恐怕只有形式上的意義。不過拜登政府藉由非官方訪問團赴台訪問，台美雙方還是有傳話功能。台美雙方的溝通成果，以及中國大陸的反應，都將影響三邊關係走向。

(中時新聞網)