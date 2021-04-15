周予天近來在《全明星運動會》表現亮眼，不僅要忙著訓練參賽，還參加電影《一杯熱奶茶的等待》的演出，他與師妹鄭心慈日前特別抽空接受MyMusic訪問，不僅與鄭心慈大玩九宮格神曲現場尬歌，還自爆剛出道時大走音的糗事，讓他懼怕至今都不太敢碰這首歌，甚至想把它從記憶中抹除，但卻在主持人的慫恿下，終於鼓起勇氣挑戰這首堪稱魔咒之歌的〈我以為〉。

至於大走音的糗事，儘管事情過了已5年多，周予天說起來還心有餘悸，那時他剛出道，好不容易有機會在一個大舞台表演，彩排時就隱約覺得聽不見自己的Vocal，結果「當天一上場，開口第一句，哇！我的Vocal超大聲，可是我聽不到音樂，我超緊張，整首歌唱下來，很多地方都走音，而且是大走那種，從此以後，我超怕這首歌，對我來說，就像魔咒一樣。」

鄭心慈和周予天的很多歌曲都搭上了戲劇，成就了互相拉抬的戲劇神曲，因此製作單位特別設計了九宮格戲劇神曲的遊戲，周予天還頻頻禮讓鄭心慈，不僅一開始讓她捷足先登，《16個夏天》不選唱片尾曲周興哲的〈以後別做朋友〉，偏偏要來個反轉選唱蕭亞軒的〈浪漫來襲〉，還自編歌詞，差點就讓鄭心慈完成連線，幸好靠著打破魔咒之歌的〈我以為〉保住了局面，兩人最後打成平手。

(中時 )