有女股神之稱的方舟投資管理（Ark Invest）執行長伍德（Cathie Wood）表示，數位錢包和基因體學是繼特斯拉和電動車之後的下兩個最大的顛覆性趨勢。

伍德週二在接受CNBC專訪時表示：「我們對數位錢包感到非常興奮。」「我們真的認為，這些數位錢包以及『雙邊市集』（two-sided marketplaces），商人和消費者……將蠶食當今銀行所扮演的許多角色。」

伍德一向透過投資於「破壞性創新」股票而聲名鵲起。根據FactSet的數據，伍德的旗艦基金ARK Innovation在過去一年中已吸金超過167億美元。

伍德押注了Square和PayPal之類的公司，它們在數位錢包領域佔據了主導地位。Square是方舟創新的第二大持股，佔ETF的7％以上。

伍德說：「它正在走向數位化，它正在走向行動化。一個小銀行分行就在你口袋裡了。」 「我們將通過它們提供各種金融服務，包括貸款、金融卡、信用卡、購買股票、購買比特幣。」

伍德認為，在其他領域，基因體工程也將大步向前 。

伍德說：「DNA測序將首次將科學引入醫療保健決策中。」 「我們可以誠實地說，到目前為止，所有醫療保健決策中有一半以上是通過猜測或經驗做出的。現在，我們將擁有數據。」

ARK的Genomics ETF在Exact Sciences和Invitae上佔了很大的比重，Exact Sciences佔ETF的近5％。CRISPR療法是ETF的另一主要股份。

伍德說：「我們將能夠治愈我們從未想到可以治癒的疾病，包括癌症。」

今年，ARK Innovation的股價上漲了2.5 ％，而2021年ARK Genomic Revolution的股價上漲不到1％。

(中時新聞網)