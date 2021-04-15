台灣東部海域地震規模4.5 最大震度宜蘭縣3級 03:202021/04/15 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，15日2時9分發生芮氏規模4.5地震，地震深度13.7公里，震央位於宜蘭縣政府東偏北方30.6公里（位於臺灣東部海域），最大震度宜蘭縣3級。1100415 欠陸284億蓋世界最貴公路陷債務危機 小國向歐盟求救被打槍 推動焚化廠底渣再利用 宜蘭縣成效佳 (中央社) #宜蘭縣 #地震 #大震 #規模 #公里 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 明起放寬機組員檢疫 沒入境第3級地區免居檢 14:132021/04/14 生活 國光生新冠疫苗一期臨床試驗海外重做 目標年底進入三期臨床 18:562021/04/14 財經 紐西蘭央行決議利率、購債規模維持不變 23:002021/04/14 財經 新聞分析－美組半導體聯盟 意在圍堵中國 04:102021/04/14 財經要聞 兩岸貿易順差 對大陸出口創新高 04:102021/04/14 焦點要聞 舒力基害死台灣 氣象粉專貼一張圖秒懂：3大原因中南部只會更慘 21:122021/04/14 生活 台南「西市場」修復完成 攤商明年農曆年前回歸營業 13:562021/04/14 生活 改建效益太驚人 中山區老平房單價衝破百萬 19:092021/04/14 房市新訊 銀行局緊控 虛擬貨幣提現 單筆限百萬 04:102021/04/14 財經要聞 全國第一田園生產聚落 鹿港頂番婆785公頃特定區細部計畫出爐 18:522021/04/14 寶島 執法能量再進化 新造100噸巡防艇抵達馬祖海巡隊 20:242021/04/13 生活 生活熱門新聞 媽祖鑾轎真的會自己動？網吐41字正解神回 - 生活 母子追白沙屯媽進香 人妻留字條 老公見最後一行臉綠 - 生活 一颱救台灣？舒力基颱風生成恐變中颱 最靠近台灣時間曝光 - 生活 舒力基害死台灣 氣象粉專貼一張圖秒懂：3大原因中南部只會更慘 - 生活 就在今晚！百年來只有3次 大甲媽、白沙屯媽可望「面對面」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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