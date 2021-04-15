一直很想養狗的王建復，終於在今年迎來第一個毛孩「Debu」，但一臉萌樣的牠剛到家就因「犬小病毒」發作，被醫生診斷活不過一周。王建復四處奔走後，終於找到專業人士幫忙，加上Debu旺盛的生命力，總算保住一命。如今Debu已是隻9公斤的健康寶寶，唯一讓王建復頭痛的是，牠康復後戰鬥力驚人，家中成員都曾被牠咬傷，連他也深受其害。
近年王建復加入電視劇《女力報到》系列的演員陣容，對以往多演出八點檔台語劇的他而言，是一大轉變。除了工作嘗試改變，他也想在生活上有所調整，因此決定一圓多年的養狗夢，收養一隻三個月大的柴犬Debu，希望藉由照顧狗狗幫助兒子建立責任感，也能讓一家人感情更緊密。
兒受傷 當機會教育
「第一眼就覺得牠很可愛，臉圓滾滾的，所以用日文的『胖』為牠取名『Debu』。」但王建復說，Debu剛報到時，每天都看起來很累，接著又吐又拉，送醫後才發現是「犬小病毒」作祟。由於犬小病毒非常難醫治，存活率僅兩成，病發後一周內就有可能過世，但王建復並不放棄，最後透過曾為日本大使館照料柴犬和秋田犬的專業人士介紹，到台北某家獸醫院治療，終於救回Debu的小命，醫生還說：「Debu意志力驚人，是靠牠的生命力才好轉的。」
但王建復苦笑地說，Debu戰勝病魔後變得很兇悍，出現嚴重護食的行為。先是他的姊姊被咬到差點見骨，接著兒子也受傷，「有次兒子在Debu吃東西時靠近，結果被咬到虎口皮開肉綻！」他藉機教育兒子：「狗在吃東西時不要靠近，尤其柴犬是帶有狼性的動物。」
教訓後 冷戰一小時
就連王建復和Debu玩耍時，也被牠咬住手臂，留下四個相當深的洞，當下他狠狠地教訓了一頓，Debu趕緊逃到閣樓躲起來，後來想探頭示好，也被他吼回角落。王建復說：「當下不可以理會牠，要讓牠知道嚴重性，後來過了一小時，Debu才敢下樓用鼻子撒嬌。」
對於愛犬被教訓後總是一臉「我沒錯你憑什麼打我」的模樣，王建復感到很無奈，除了得花更多心思教育牠，也打算讓Debu去上課，早日修正這個壞毛病。
Debu小檔案
品種：柴犬
性別：公
年紀：6個月
體重：9公斤
(中時新聞網)
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