配合美國將於9月11日前撤出駐阿富汗部隊，北大西洋公約組織（NATO）盟軍今天同意，受北約指揮的外國部隊也將撤離阿富汗，並宣示將比照美軍計畫在5月1日開始撤軍。

路透社報導，阿富汗境內現有約7000名非美國軍人，他們多半來自北約成員國，還有澳洲、紐西蘭和喬治亞共和國等國家，總人數比駐阿富汗美軍的2500人要多。但非美軍部隊的訓練任務仍得仰賴美國的空中支援、規劃和領導。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）身旁表示，這項決定很艱難。

史托騰柏格在記者會上說：「這不是個容易的決定，須承擔風險。我說了好幾個月我們面臨兩難。因為如果不有序撤離，就得準備好許下長期、無限制的軍事承諾，北約可能得派駐更多部隊。」

他並表示：「我們與阿富汗的關係並非就此結束，而是展開新篇章。北約盟軍會繼續與阿富汗人民站在同一陣線，但現在阿富汗人民得建立終結暴力的永續和平。」

儘管阿富汗和平談判難有進展且叛亂活動不止，美國與北約仍將撤軍，並打算仰賴阿富汗軍隊和警力來維持當地安全。（譯者：楊昭彥）1100415

(中央社)