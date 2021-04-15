今年第2號颱風「舒力基」移速緩慢，提供了它在海上汲取能量的機會，預估未來將增強為強烈颱風。舒力基極可能在移動至菲律賓東方海域時大幅度轉向東北東，對台灣無影響；儘管它路徑稍微往西修。今迎風面地區有短暫雨，北部稍涼、其他地區晴朗炎熱。

北台灣昨晚氣溫陡降，過了一晚今迅速回溫，白天高溫重返25度，體感稍涼。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文指出，今晨降雨分布在北海岸、東半部，仍以迎風面為主。

根據歐洲最新模式模擬，今、明兩天受東北風影響，北部（北海岸、大台北東側）及東部局部地區有雨，中南部維持多雲時晴，僅山區有午後降雨機率。今各地氣溫：北部17至25度、中部17至32度、南部18至34度、東部18至29度。

舒力基緩慢移動「不斷茁壯」，預估颱風將在未來4、5天內發展至最強，達到強颱門檻，但它的成長對台灣並沒有幫助，紓解旱象機率零。

各國預測路徑一致，當颱風走到菲律賓東方海域時，距離台灣最近（約1000公里），時間點落在下周一（19日）前後；受到西風帶牽引，舒力基將猶如「迴力鏢」一樣大幅度迴轉，且轉彎後加速遠離。

(中時新聞網)