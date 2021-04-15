圖為2020年的爭議貼文，紅線部分為爭議字句。（截取自科學人臉書專頁）

政府今年1月起開放含有萊克多巴胺的美豬進口，但農委會2020年在雜誌《科學人》刊登廣告，內容竟提到「加了萊克多巴胺，可以增加收益又環保，為何國內仍禁用呢？當然是為了保有台灣豬競爭優勢，也讓消費者多一種選擇」，隨即引發爭議，雜誌發出道歉聲明，除了撤下貼文，也退回廣告費。而此事經監察院調查後，證實此說法是「訛誤內容」。

《科學人》臉書在2020年9月19日刊登一則農委會廣告，內容寫道，「奇怪，明明政府已經同意開放萊豬，為何國內仍禁用萊克多巴胺呢？答案永遠只有一個，萊豬不好吃啊」、「加了萊克多巴胺，可以增加收益又環保，為何國內仍禁用呢？當然是為了保有台灣豬競爭優勢，也讓消費者多一種選擇」，此則貼文引起諸多網友反彈。該雜誌隔天隨即發出道歉啟事，除了撤下貼文之外，廣告費也退回。

據《ETtoday新聞雲》報導，此事後來有監委進行調查，而監察院報告已出爐，指出農委會辦理政策宣導業務，有欠缺刊登前審認相關資料妥適性的缺失，審計部曾函請該會改善，但因審稿匆忙，仍再次發生委請廠商上架含有引發爭議的訛誤文宣內容，且亦未依規定標示為「廣告」，核有嚴重疏漏。

監察院調查報告出爐後，國民黨主席江啟臣昨(14日)晚間也在臉書發文，他說，監察院證實政府廣告有「訛誤內容」，政府做賊喊抓賊，蔡英文政府近年宣稱要打假訊息，利用警察找民眾麻煩，對比2016年警察機關移送的案件至今已經 暴增28倍，但是反觀政府使用公帑登載錯假訊息，還完全沒有任何的懲處，「只准州官放火，不許百姓點燈」的作法與專制獨裁的政府有何不同？

【緊急啟事】 《科學人》粉絲團週末晚間刊登的農委會廣告「萊克多巴胺-國內維持禁用規定」，有違媒體倫理和科學精神，實屬不當。我們未能善盡督導之責，在此鄭重道歉，並要求工作團隊撤下此篇發文、退回廣告費。 《科學人》未來將更謹慎，提供給社會大眾基於科學事實的資訊，不再接受類似的政令廣告，也虛心接受各界的監督。 《科學人》雜誌 發行人 王榮文 榮譽社長 曾志朗 總編輯 李家維 由《科學人》粉絲團發佈於 2020年9月19日 星期六

(中時新聞網)