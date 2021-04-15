「小刺客」湯瑪斯(Isaiah Thomas)剛與鵜鶘隊結束了10天短約，而目前鵜鶘並沒有想和湯瑪斯續約的意願，這位地表最強175又再次陷入了失業困境，而他在鵜鶘的這幾場比賽中僅打了三場，拿下7.7分1.7助攻。不過今日早前又傳出了好消息，據美國媒體《Hoop Central》報導，目前熱火、塞爾提克和公鹿都對他有興趣，而這三隊實力都很不錯，分別排在東區6、5、3名，若湯瑪斯成功加盟，他甚至有望隨隊進軍季後賽。

Report: Isaiah Thomas expected to receive interest from Miami, Boston, and Milwaukee, via @massey_evan pic.twitter.com/q2MvLT50yU — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 14, 2021

湯瑪斯目前32歲，他生涯從國王發跡，陸續加入太陽、塞爾提克、騎士、湖人、金塊、巫師、鵜鶘等隊，其中表現最亮眼的時候在塞爾提克，他曾在2017年2月15日砍下33分，連40場得分超過20分，追平隊史紀錄，2月16日單場29分，成為隊史首位連41場比賽得分超過20分球員，5月2日攻下季後賽生涯新高53分，成隊史第5人在季後賽單場飆破50分球員，該季結束他拿下生涯新高場均28.9分、5.9助攻成績。

湯瑪斯在鵜鶘的表現(影片來源：Z. Highlights)

(影片來源：Z. Highlights)

可惜之後他卻因臀部髖關節臼盂唇損傷走下坡，到了湖人、騎士與金塊生涯都非常短暫，後來雖然加入巫師，不過球隊在去年2月6日將他交易至快艇，2天後他就被釋出，從那之後就沒踏上NBA了，只能說傷病真的會毀掉一名球員，不過湯瑪斯仍舊對NBA躍躍欲試，希望能有個穩定的歸屬，目前熱火、塞爾提克和公鹿戰力都相當不錯，或許他們能再給湯瑪斯一個機會。

(中時新聞網)